آغاز برداشت مرکبات از باغات کرمانشاه

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، رحمان فیض‌قربانی سطح باغات مرکبات استان را ۱۴۷۵.۵ هکتار اعلام کرد و افزود: عمده باغات مرکبات استان باور بوده و درصد کمی از این باغات نهال هستند و هنوز به مرحله باروری نرسیده‌اند.

فیض‌قربانی پیش‌بینی کرد: امسال تولید مرکبات در باغات استان کرمانشاه به حدود ۱۵ هزار تن برسد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین سطح باغات مرکبات استان به لیموترش اختصاص دارد، گفت: سطح باغات لیموترش استان کرمانشاه ۵۰۰ هکتار است که برآورد می‌شود امسال بیش از ۳۵۰۰ تن محصول از این باغات برداشت شود.

فیض‌قربانی در ادامه سطح باغات پرتقال، نارنگی و لیموشیرین استان را به ترتیب ۳۸۱ ، ۲۹۹ و ۱۷۰ هکتار اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵۵۰۰ تن پرتقال، ۲۵۰۰ تن نارنگی و دو هزار تن لیموشیرین در باغات استان برداشت شود.

فیض‌قربانی با اشاره به بازارپسندی بالای لیموشیرین باغات استان کرمانشاه، گفت: لیموشیرین تولیدی در باغات استان از نوع رقم محلی بوده که به لیموی قصری معروف است و عطر و طعم خاص خود را داشته و تلخی موقع خوردن دیگر انواع لیموشیرین را ندارد و به همین دلیل محصولی محبوب در بازار است.

وی با بیان اینکه در باغات مرکبات استان ارقام مختلف گریپ فروت و نارنج هم در سطح محدود وجود دارد، گفت: عمده باغات مرکبات استان کرمانشاه در شهرستان قصرشیرین قرار دارد.

فیض‌قربانی با بیان اینکه برداشت مرکبات در استان با برداشت نارنگی و لیموترش آغاز شده، گفت: برداشت لیموشیرین شهرستان قصرشیرین که به لیموی قصری معروف است از حدود ۱۰ روز دیگر شروع می‌شود.

وی افزود: برداشت مرکبات در باغات استان کرمانشاه تا اواخر آذر ماه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/