معاون شهردار شیراز خبرداد؛
آغاز نصب چهار سامانه هوشمند کنترل سرعت در محور آیتالله حائری شیرازی
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز از آغاز عملیات نصب و راهاندازی چهار سامانه پیشرفته کنترل و ثبت تخلفات سرعت در محور آیتالله حائری شیرازی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد فرخزاده، گفت: این طرح با هدف افزایش ایمنی عبور و مرور، کاهش تصادفات و ارتقای انضباط ترافیکی تا پایان آذرماه به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
وی افزود: با توجه به حجم تردد بالا و سرعتهای غیرمجاز در محور آیتالله حائری شیرازی که متاسفانه موجب بروز حوادث ناگوار و تهدید امنیت تردد شهروندان شده، عملیات نصب چهار سامانه پیشرفته کنترل سرعت در این مسیر آغاز شده است.
فرخزاده گفت: این سامانهها از نسل جدید تجهیزات نظارت هوشمند هستند و قابلیت ثبت همزمان تخلف سرعت لحظهای و سرعت متوسط را دارند.
معاون شهردار شیراز بیان کرد: اجرای این پروژه در راستای افزایش ایمنی عبور و مرور، کاهش تصادفات و ساماندهی ترافیک شهری انجام میشود.
وی تصریح کرد: برنامهریزی شده تا پایان آذرماه سال جاری این سامانهها به بهرهبرداری کامل برسند و به شبکه نظارت هوشمند ترافیک شهر افزوده شوند. از شهروندان محترم درخواست میشود با رعایت سرعت مجاز در ارتقای ایمنی و انضباط ترافیکی شهر سهیم باشند.