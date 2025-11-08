خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛

تفاهم‌نامه کشت فراسرزمینی میان فارس و ازبکستان امضا شد

تفاهم‌نامه کشت فراسرزمینی میان فارس و ازبکستان امضا شد
کد خبر : 1711047
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: به‌منظور اجرای طرح کشت فراسرزمینی در سطح ۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ازبکستان تفاهم‌نامه‌ای بین استاندار فارس و استاندار سرخان‌دریا در جمهوری ازبکستان به امضا رسید.

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی ابراز کرد: در سفر اخیر استاندار فارس و هیئت اقتصادی همراه به استان سرخان‌دریا در جمهوری ازبکستان، تفاهم‌نامه‌ای در زمینه کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی میان دو طرف به امضا رسید. 

به گفته وی؛ بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد بخشی از اراضی کشاورزی سرخان‌دریا برای تولید محصولات علوفه‌ای، به‌ویژه ذرت علوفه‌ای، مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن تأمین بخشی از خوراک دام استان فارس، فشار بر منابع آب استان کاهش یابد و گامی مؤثر در جهت پایداری امنیت غذایی کشور برداشته شود. 

بهجت حقیقی تصریح کرد: کشاورزی فراسرزمینی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق امنیت غذایی کشور و کاهش فشار بر منابع طبیعی داخلی است. 

 این مقام مسئول اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر تأمین پایدار نهاده‌های دامی، می‌تواند زمینه توسعه صادرات و ایجاد زنجیره‌های جدید همکاری اقتصادی بین استان فارس و کشور ازبکستان را فراهم آورد. 

 سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: در گام بعدی، برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و همکاری‌های فناورانه و علمی در حوزه کشاورزی بین استان فارس و سرخان‌دریا در دستور کار قرار دارد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ