میزان بالای بیکاری تحصیل‌کردگان در قزوین

کد خبر : 1711034
استاندار قزوین گفت: وضعیت بیکاری در استان از میانگین کشور کمتر است و وضعیت اشتغال خوبی داریم، اما بیکاری تحصیل‌کردگان بالاست که باید برای آن تدبیر شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بخش خدمات در استان ضعیف است و از این ظرفیت بالا بخوبی استفاده نشده در حالی که آنچه موجب توسعه می شود با هزینه کمتر در بخش خدمات ممکن است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم نگاه اقتصادی داشته باشیم باید به بخش خدمات که کمترین مشکل زیست‌محیطی را دارد توجه بیشتری شود. 

استاندار قزوین یادآورشد: در دو شهرستان آوج و بویین‌زهرا وضعیت سرمایه گذاری خوب نیست و به همین خاطر توصیه می شود یک همایش سرمایه گذاری برای معرفی ظرفیتها برگزار شود. 

نوذری بیان کرد: دولت موضوع دیپلماسی اقتصادی را تعریف کرده تا استانها با کشورهای همسایه ارتباط بیشتری بگیرند و اختیارات استانداران نیز افزایش یافته است.

وی گفت: سفر دکتر قالیباف به پاکستان برای افزایش حجم مبادلات صورت گرفته و تجارت ما از دو میلیارد دلار به 10 میلیارد رسیده که باید ببینیم سهم ما کجاست. در مراودات با پاکستان می توانیم سهم صادرات خود را چند برابر کنیم. 

استاندار قزوین افزود: باید مدل حکمرانی و مدیریت استان را به سمتی ببریم که رویکرد جدیدی برای توسعه صادرات و واردات ایجاد کرده و با همکاری دولت و بخش خصوصی برای افزایش راندمان بخش اقتصادی همت کنیم. 

نوذری گفت: امروز که کشور ما درگیر جنگ اقتصادی است باید راه‌هایی پیدا کنیم تا صادرات ما دچار آسیب نشود و در راستای دیپلماسی اقتصادی بزودی عازم تاجیکستان هستیم و باید برنامه ریزی کنیم تا  این کار با سرعت عملیاتی شود. 

وی ادامه داد: اگر شهرداری در پروژه های گردشگری تخفیف دهد چند برابر کسب درآمد می کند و یک معامله برد برد است. در نهضت ملی پیشگام کشوریم اما باید مشکلات این حوزه را حل کنیم. 

