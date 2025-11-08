قتل در کرمانشاه، دستگیری قاتل در تهران
سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری قاتل فراری که پس از ارتکاب قتل به تهران گریخته بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ کارآگاه شکرالله کدیوریان، در این خصوص اظهار کرد: پس از وقوع یک فقره درگیری در خرداد امسال در یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه که منجر به قتل مردی ۶۱ ساله شده بود، رسیدگی به موضوع و دستگیری قاتل در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی کرمانشاه برای شناسایی و دستگیری قاتل فراری ادامه داشت و در نهایت موفق شدند مخفیگاه قاتل را در تهران شناسایی کنند.
سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: با اعزام تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان به شهرستان مخفیگاه قاتل متواری و اخذ نیابت قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه نسبت به دستگیری قاتل ۴۵ ساله اقدام شد.
وی با اشاره به انتقال متهم به کرمانشاه، افزود: این فرد در بازجوییها ضمن اعتراف به ارتکاب قتل، انگیزه قتل را اختلافات ملکی با مقتول عنوان کرد.
در روز شنبه ۱۷ آبان، کدیوریان از تشکیل پروندهای در این خصوص و معرفی قاتل به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قضائی خبر داد.