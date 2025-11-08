قتل در کرمانشاه، دستگیری قاتل در تهران

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ کارآگاه شکرالله کدیوریان، در این خصوص اظهار کرد: پس از وقوع یک فقره درگیری در خرداد امسال در یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه که منجر به قتل مردی ۶۱ ساله شده بود، رسیدگی به موضوع و دستگیری قاتل در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی کرمانشاه برای شناسایی و دستگیری قاتل فراری ادامه داشت و در نهایت موفق شدند مخفیگاه قاتل را در تهران شناسایی کنند.

سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: با اعزام تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان به شهرستان مخفیگاه قاتل متواری و اخذ نیابت قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه نسبت به دستگیری قاتل ۴۵ ساله اقدام شد.

وی با اشاره به انتقال متهم به کرمانشاه، افزود: این فرد در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به ارتکاب قتل، انگیزه قتل را اختلافات ملکی با مقتول عنوان کرد.

در روز شنبه ۱۷ آبان، کدیوریان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و معرفی قاتل به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قضائی خبر داد.

