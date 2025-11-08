خرید شلتوک و برنج از کشاورزان گلستانی

به گزارش ایلنای گلستان، محمدرضا جامی اظهار کرد: در راستای حمایت از کشاورزان تولیدکننده و تأمین بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان، خرید توافقی شلتوک و برنج در استان توسط شرکت و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تولید تحت پوشش و با مشارکت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام شد.

وی افزود: برنج خریداری عمدتا از ارقام پرمحصول با کیفیت فجر، ندا و همچنین ارقام طارم محلی دمسیاه و هاشمی از کشاورزان استان خریداری شده که تمامی وجوه محصول به‌طور صددرصد تسویه و پرداخت شده است.

جامی اظهار کرد: این طرح برای اولین بار در استان با روش مشارکت در تامین مالی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و شبکه تعاون روستایی استان، منابع داخلی تعاونی‌ها و همچنین با اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی از طریق بانک کشاورزی استان از مهرماه آغاز شده و تا هر زمان که ضرورت داشته باشد، ادامه خواهد داشت.

جامی خاطرنشان کرد: شلتوک وبرنج خریداری‌شده در ۴ کارخانه شالیکوبی متعلق به تعاونی‌ها فرآوری و ذخیره‌سازی شده و بر اساس نیاز بازار و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی و از طریق روستابازارهای تعاون روستایی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: هدف اصلی اجرای این طرح، حمایت هم‌زمان از کشاورزان و مصرف‌کنندگان، کاهش نقش واسطه‌ها و ایجاد ثبات در بازار برنج استان است.

