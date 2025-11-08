خبرگزاری کار ایران
مدیر تعاون روستایی استان خبرداد:

خرید شلتوک و برنج از کشاورزان گلستانی

مدیر تعاون روستایی گلستان از خرید شلتوک و برنج از کشاورزان استان با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تامین ذخایر به منظور تنظیم بازار خبر داد و گفت: این طرح برای نخستین بار با تامین مالی و مشارکت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و همچنین استفاده از تسهیلات با نرخ ترجیحی شروع شده و ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنای گلستان، محمدرضا جامی اظهار کرد: در راستای حمایت از کشاورزان تولیدکننده و تأمین بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان، خرید توافقی شلتوک و برنج در استان توسط شرکت و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تولید تحت پوشش و با مشارکت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام شد. 

وی افزود: برنج خریداری عمدتا از ارقام پرمحصول با کیفیت فجر، ندا و همچنین ارقام طارم محلی دمسیاه و هاشمی از کشاورزان استان خریداری شده که تمامی وجوه محصول به‌طور صددرصد تسویه و پرداخت شده است. 

جامی اظهار کرد: این طرح برای اولین بار در استان با روش مشارکت در تامین مالی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و شبکه تعاون روستایی استان، منابع داخلی تعاونی‌ها و همچنین با اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی از طریق بانک کشاورزی استان از مهرماه آغاز شده و تا هر زمان که ضرورت داشته باشد، ادامه خواهد داشت. 

جامی خاطرنشان کرد: شلتوک وبرنج خریداری‌شده در ۴ کارخانه شالیکوبی متعلق به تعاونی‌ها فرآوری و ذخیره‌سازی شده و بر اساس نیاز بازار و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی و از طریق روستابازارهای تعاون روستایی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت. 

وی افزود: هدف اصلی اجرای این طرح، حمایت هم‌زمان از کشاورزان و مصرف‌کنندگان، کاهش نقش واسطه‌ها و ایجاد ثبات در بازار برنج استان است.

