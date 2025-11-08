سرقت جو از قطار باری در حال حرکت/ دستگیری سارقان در کمتر از ۱۲ ساعت

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از پلیس راه آهن زاگرس، سرهنگ دوم مهدی شاهیوند امروز شنبه با اشاره به وقوع سرقت از یک قطار باری حامل جو در محدوده کیلومتر ۵۸۱ بلاک تله‌زنگ- تنگ پنج راه آهن زاگرس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیم عملیاتی پلیس راه‌آهن زاگرس قرار گرفت.

وی افزود: سارقان با کشیدن شیر هوای قطار در حال حرکت، اقدام به سرقت غلات کرده بودند که با تلاش کارآگاهان پلیس راه‌آهن، محل اختفای آنان شناسایی و در عملیاتی سریع، هر ۲ متهم دستگیر و مقدار ۵۰۰ کیلوگرم جو مسروقه کشف شد.

رئیس پلیس راه‌آهن زاگرس از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک درخصوص سرقت غلات یا ادوات ریلی، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به پلیس راه‌آهن زاگرس اطلاع دهند تا از بروز حوادث و خسارات احتمالی جلوگیری شود.

انتهای پیام/