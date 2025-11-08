سقوط پاراگلایدر در سوردار نور؛ یک نفر مصدوم شد

به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری در توضیح این‌خبر گفت: پس از گزارش سقوط پاراگلایدر، بلافاصله گروه‌های عملیاتی پایگاه شهید صالحی نور و تیم‌های پشتیبانی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند. در روز اول عملیات، امدادگران موفق به شناسایی و دستیابی به مصدوم شدند و عملیات اولیه تثبیت وضعیت او انجام گرفت. اما به‌دلیل دشواری‌های جغرافیایی منطقه، انتقال مصدوم به روز دوم موکول شد.

مدیر عامل هلال احمر مازندران، ادامه داد: با توجه به شرایط سخت‌گذر منطقه، سرپرست تیم عملیاتی درخواست اعزام بالگرد کرد، اما به‌دلیل مشکلات هماهنگی پرواز، تصمیم به انتقال زمینی مصدوم گرفته شد. در نهایت، با تلاش بی‌وقفه تیم‌های امدادی، مصدوم به منطقه امن منتقل شد و سپس توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان امام (ره) نور انتقال یافت.

