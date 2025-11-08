خبرگزاری کار ایران
ارائه آخرین نتایج پژوهش‌های باستان‌شناسی محوطه پارینه‌سنگی دهتل در کنفرانس بین‌المللی لستر انگلستان

ارائه آخرین نتایج پژوهش‌های باستان‌شناسی محوطه پارینه‌سنگی دهتل در کنفرانس بین‌المللی لستر انگلستان
آخرین دستاوردهای پژوهش باستان‌شناسی محوطه پارینه‌سنگی دهتل در استان هرمزگان، در کنفرانس بین‌المللی Lithic Studies Society 2025 در شهر لِستر انگلستان ارائه شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، پژوهش پارینه‌سنگی دهتل در جنوب ایران با عنوان «صنایع مرکب آشولی در پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس» توسط سپهر زارعی، باستان‌شناس و سرپرست پروژه، روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ (۷ نوامبر ۲۰۲۵) در این رویداد علمی بین‌المللی ارائه گردید.

این سخنرانی در بخش تخصصی پژوهش‌های بین‌المللی در صنایع سنگی پارینه‌سنگی برگزار شد و به معرفی تازه‌ترین یافته‌های محوطه پارینه‌سنگی دهتل پرداخت؛ یافته‌هایی که نقش مهمی در شناخت جوامع انسان‌ریخت عصر پلیستوسن در حاشیه و پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس دارند.

کنفرانس بین‌المللی Lithic Studies Society از معتبرترین گردهمایی‌های علمی جهان در حوزه مطالعات صنایع سنگی به شمار می‌رود که امسال در روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه (۷ و ۸ نوامبر ۲۰۲۵) با حضور پژوهشگرانی از دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی معتبر بین‌المللی در شهر لِستر انگلستان برگزار شد.

پذیرش و ارائه این پژوهش از سوی هیئت علمی کنفرانس، بیانگر جایگاه برجسته پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران در سطح جهانی و اهمیت داده‌های جنوب کشور در بازسازی مسیرهای مهاجرت انسان‌های اولیه در جنوب‌غرب آسیا است.

پژوهش‌های میدانی در محوطه پارینه‌سنگی دهتل، واقع در شهرستان بستک استان هرمزگان، با هدف شناسایی شواهد استقرار انسان‌های اولیه در جنوب ایران و با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان انجام شده است.

در جریان این بررسی‌ها، آثاری از دوران پارینه‌سنگی قدیم و میانی شناسایی و مطالعه شده که به درک بهتر پراکندگی و گسترش انسان‌های اولیه در سواحل و پس‌کرانه‌های خلیج فارس کمک می‌کند.

