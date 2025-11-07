تصادف سه خودرو سواری در جاده بابامیدان ـ یاسوج با ۱۱مصدوم

به گزار‌ش ایلنا؛ محسن امیری افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر رستم با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند؛ که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات پیش بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.

وی ادامه داد: این تصادف ۱۱ نفر مصدوم به همراه داشت، که مصدومان با آمبولانس هلال‌احمر و ۴ آمبولانس اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند.

