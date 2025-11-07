خبرگزاری کار ایران
تصادف سه خودرو سواری در جاده بابامیدان ـ یاسوج با ۱۱مصدوم

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان رستم گفت: ساعت ۱۵:۴۰ روز جمعه ۱۶ آبان ماه، گزارشی مبنی‌بر تصادف زنجیره‌ای خودرو پیکاب، دنا و پراید در کیلومتر ۳جاده‌ بابامیدان_یاسوج به هلال‌احمر اعلام شد.

به گزار‌ش ایلنا؛ محسن امیری  افزود:  بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر رستم با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند؛ که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات پیش بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.

 وی ادامه داد: این تصادف ۱۱ نفر مصدوم به همراه داشت، که مصدومان با آمبولانس هلال‌احمر و ۴ آمبولانس اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند.

