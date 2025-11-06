بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از روند اجرای پروژه ملی راهآهن اردبیل – میانه
بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه راهآهن اردبیل–میانه با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرایی این طرح ملی انجام شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هوشنگ بازوند امروز 15 آبان 1404 با استقبال جمعی از مقامات ارشد استان اردبیل از جمله نماینده مجلس شورای اسلامی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار اردبیل، وارد فرودگاه اردبیل شد.
در جریان این سفر، بازوند بههمراه مسئولان محلی و کارشناسان فنی از مسیرهای در حال احداث، تونلها، ایستگاهها و بخشهای مختلف پروژه بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت عملیات اجرایی قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این بازدید، با تأکید بر اهمیت راهآهن اردبیل – میانه در توسعه شمالغرب کشور، اظهارکرد: این پروژه یکی از طرحهای زیربنایی مهم کشور در حوزه حملونقل ریلی بهشمار میرود و تکمیل آن نقش بسزایی در تسهیل جابهجایی کالا و مسافر بین استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل و سایر نقاط کشور خواهد داشت.
وی افزود: با بهرهبرداری از این مسیر ریلی، ضمن کاهش هزینههای حملونقل، فرصتهای جدیدی برای توسعه اقتصادی، صنعتی و گردشگری در منطقه فراهم میشود و این موضوع در رونق مبادلات تجاری با کشورهای همسایه بهویژه جمهوری آذربایجان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
بازوند همچنین از پیمانکاران پروژه خواست با تسریع در روند عملیات اجرایی، نسبت به تکمیل بخشهای باقیمانده در موعد مقرر اقدام کنند.
پروژه راهآهن اردبیل – میانه بهعنوان یکی از طرحهای مهم ملی، به طول حدود ۱۷۵ کیلومتر در حال اجراست و با بهرهبرداری از آن، مسیر ریلی استان اردبیل به شبکه سراسری کشور متصل خواهد شد.