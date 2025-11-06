خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی جنگل‌های الیت چالوس ناشی از عوامل انسانی است؛ دود باقی‌مانده از درخت بلوط کهنسال و اطفای حریق کامل

مدیر کل بحران مازندران گفت: آتش‌سوزی اخیر در جنگل‌های الیت چالوس ناشی از عوامل انسانی بوده و پس از اطفای کامل، دود باقی‌مانده از سوختن یک درخت بلوط کهنسال است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تصاویر و ویدیوهایی از آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت شهرستان چالوس در فضای مجازی منتشر شد که نگرانی‌هایی را در بین مردم و مسئولان به وجود آورده است.

محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره توضیح داد: این آتش‌سوزی به‌طور کامل اطفا شده و علل وقوع آن عمدتاً عوامل انسانی است.

 وی تأکید کرد: منطقه جنگلی الیت به دلیل صعب‌العبور بودن، شرایط خاصی برای مهار آتش ایجاد کرده بود، اما با تلاش نیروهای امدادی و عملیاتی، آتش تحت کنترل درآمد.

مدیر کل بحران مازندران افزود: دود باقی‌مانده در حال حاضر ناشی از سوختن یک درخت بلوط کهنسال است که در منطقه باقی مانده و هیچ تهدیدی برای محیط‌زیست و مردم ایجاد نمی‌کند.

وی همچنین از مردم خواست تا در جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، همکاری لازم را با نهادهای مسئول داشته باشند و نسبت به حفاظت از منابع طبیعی حساسیت بیشتری نشان دهند.

به گفته محمدی حادثه در حال بررسی دقیق است.

