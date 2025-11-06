طعنه پیروز قربانی به نشستهای خبری پیش از بازی:
وقت مربیان را بیدلیل هدر ندهید/هوادار واقعی در سختیها خودش را نشان میدهد
سرمربی تیم فجرسپاسی شیراز با انتقاد از برگزاری نشستهای مطبوعاتی پیش از بازی، این رویه را غیرضروری دانست و گفت: زمان مربیان در این نشستها بیدلیل تلف میشود و بهتر است سازمان لیگ در نحوه اجرای آن تجدیدنظر کند.
به گزارش ایلنا، پیروز قربانی امروز پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار مقابل مس رفسنجان گفت: تیم مس رفسنجان از کادر فنی باتجربه و بازیکنان باکیفیت بهرهمند است و فجرسپاسی با آمادگی کامل به میدان خواهد رفت.
قربانی افزود: تجربه بازی با استقلال خوزستان به ما نشان داد که نباید جایگاه تیمها در جدول باعث غفلت شود و امیدوارم بازیکنانم با تمرکز و ذهنیت بالا بازی کنند.
وی درباره هواداران فجرسپاسی تأکید کرد: هوادار واقعی در روزهای سخت کنار تیم میماند ؛ بازیکنان باید این جمله را آویزه گوش خود کنند.
قربانی افزود: برخی انتقادات در فضای مجازی از سوی افرادی مطرح میشود که شناختی از فوتبال ندارند و این موضوع بر تیم تأثیری نخواهد گذاشت.
سرمربی فجرسپاسی با بیان اینکه از تعریف و تمجید یا انتقاد تأثیر نمیپذیرد، اظهار داشت: ما بر اساس برنامهریزی باشگاه حرکت میکنیم، هدفمان مشخص است و میخواهیم در کنار ارائه فوتبالی باکیفیت، نتایج خوبی هم کسب کنیم.
قربانی در پایان یادآور شد: تیمش فلسفه و استراتژی مشخصی دارد و در طول لیگ که مانند ماراتنی طولانی است، تمرکز اصلی فجرسپاسی بر ثبات، کیفیت بازی و حفظ مسیر تعیینشده باقی خواهد ماند.