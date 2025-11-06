وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
اختصاص 100 هزار قطعه زمین برای احداث مسکن جامعه کارگری / بازنگری در برخی مقررات کشور ضروری است
استاندار مرکزی: ثبت کمترین میزان حقوق معوق در بخش تولیدی و کارگری استان مرکزی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آغاز اجرای پروژه مسکن کارگری در استان مرکزی اشاره کرده و گفت: بر اساس تفاهمنامهای که با حضور رئیسجمهور منعقد شده است، 100 هزار قطعه زمین در اختیار صنایع قرار گرفت تا موضوع احداث مسکن برای جامعه کارگری پیگیری شود. در این راستا عملیات اجرایی نخستین پروژه مسکن کارگری با مشارکت بخش خصوصی در شهر مأمونیه شهرستان زرندیه از توابع استان مرکزی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری در جریان سفر به استان مرکزی در جلسه شورای اداری شهرستان ساوه، افزود: برنامهریزی برای ایجاد درآمد پایدار در صندوق بازنشستگی با جدیت پیگیری میشود. سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 4 میلیون و 300 هزار بازنشسته و حدود 5 میلیون مستمریبگیر، یکی از بزرگترین نهادهای حمایتی کشور است. هرگونه سختگیری احتمالی در سیاستهای آن، به منظور تضمین پرداخت مستمری به این جمعیت گسترده است.
وی به موضوع ناپایداری برخی مقررات در کشور اشاره کرده و ادامه داد: بازنگری در برخی مقررات کشور ضروری است. بسیاری از قواعد موجود پایدار نیستند که از جمله آن میتوان به حوزه مشاغل سخت و زیانآور و سن بازنشستگی اشاره کرد. هماکنون میانگین سنی بازنشستگی حدود 52 سال است. این موضوع ضمن ایجاد فشار بر صندوقهای بازنشستگی، فرصتهای شغلی نسل جوان را محدود میکند. اصلاح این قوانین در تعامل با مجلس در دست بررسی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه مسئولیت اصلی واحدهای صنعتی تأمین رفاه کارگران و ارائه خدمات مطلوب است، اظهار داشت: طرحی جدید در این وزارتخانه برای رصد برخط بیکاری ایجاد شده است. در این راستا مقرر شده در بازههای زماین 3 ماهه، دلایل قطع بیمه کارگران و وضعیت اشتغال آنان بررسی شود. همچنین در صورت اخراج نیروی کار به دلیل کمبود نقدینگی، تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسب به کارفرمایان اختصاص یابد.
میدری به مسئله آسیبهای اجتماعی اشاره داشته و تصریح کرد: در شهرستانهایی مانند ساوه که با پدیده مهاجرت نیروی کار مواجه هستند و در این راستا باید از بروز آسیبهای اجتماعی در این شهرستانها جلوگیری شود. خانه کارگر شهرستان ساوه نیز نقش مؤثری در پیگیری مطالبات جامعه کارگری دارد. این مجموعه با همکاری مثلث کارگر، کارفرما و دولت میتوان ناترازیهای اقتصادی را اصلاح و مسیر توسعه پایدار را در استان مرکزی و کشور هموار کرد.
وی بیان داشت: شهرستان ساوه با برخورداری از ظرفیتهای فرهنگی، کشاورزی و صنعتی، یکی از کانونهای مهم توسعه در کشور است و اجرای طرحهای زیربنایی در این منطقه میتواند زمینهساز ارتقای شاخصهای رفاهی و اجتماعی کارگران شود. استان مرکزی در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، به ویژه پنلهای خورشیدی، عملکرد مطلوبی داشته است، گفت: با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و همکاری نزدیک دولت، میتوان بسیاری از چالشها را برطرف کرد.
ثبت کمترین میزان حقوق معوق در بخش تولیدی و کارگری استان مرکزی
استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: استان مرکزی با 3000 واحد صنعتی استانی تولیدی، صنعتی و کارگری است و تشکلات کارگری با توسعه صنعتی در استان شکل گرفته و سابقهای 70 ساله دارند. امروز در مقایسه با 2 دهه گذشته، کمترین میزان حقوق معوق در بخش تولیدی و کارگری در استان شده است. با تمامی مشکلات، وضعیت خوبی را شاهدیم و حقوق معوق کارگری گزارش نشده است که بخشی از این اتفاق حاصل همراهی کارفرمایان است.
مهدی زندیهوکیلی با تأکید بر این موضوع که با استفاده از تجربه موفق تعاونیهای مسکن میتوان مسکن کارگری را تأمین کرد، افزود: تعاونیهای مسکن یکی از روشها و راههای درست تأمین مسکن است و در این راستا تجربیات مثبتی در کشور وجود دارد که باید از آن بهرهمند شد. دولت از نظر سیاست گذاری باید در تأمین زمین و تسهیلات کمک کند، اما تصدیگری در این حوزه را باید واگذار کند و میتوان کار را به تعاونی های مسکن سپرد.
وی به اقدامات و برنامههای در دست اقدام استان مرکزی برای پروژههای مسکن کارگری و کاهش دغدغههای این حوزه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برنامههای مختلفی در سطح این استان برای توسعه و احداث مسکن کارگری تدوین شده است. امروز در شهر مأمونیه عملیات اجرایی مسکن کارگری آغاز شد. قطعاً با تأمین زمین میتوان چنین پروژههایی را در استان توسعه بخشید و حتی میتوان پروژههای مسکن سازمان را اجرایی کرد.
استاندار مرکزی اظهار داشت: به مسائل و مشکلات موجود در حوزه مسائل کارگری اشاره کرده و در این خصوص افزود: مسئله رفاهی کارگران یکی از مهمترین دغدغهها است. 30 تا 35 درصد درآمد کارگران صرف مسائل مرتبط با مسکن و درمان میشود و باید به این امر توجه ویژه داشت. چرا که با کوچکترین خلل در پرداخت و کسورات کارگران به سرعت درمان آنها متأثر می شود در حالی که این نقیصه به راحتی قابل رفع است.
نقش مؤثری استفاده از تجربیات بازنشستگان در ارتقاء توانمندیهای نیروی کار جوان
رئیس انجمن صاحبان صنایع و مدیران استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: با توجه به روند سالمند شدن جمعیت کشور، استفاده از تجربیات بازنشستگان متخصص میتواند نقش مؤثری در ارتقاء توانمندیهای نیروی کار جوان ایفا کند. ایران به سرعت در حال ورود به مرحله سالمندی جمعیت است و شکاف عمیقی میان جامعه کارگری و سالمند در حال شکلگیری است. ضروری است از ظرفیت علمی و تجربی بازنشستگان متخصص برای انتقال دانش به نسل جوان بهرهبرداری شود.
سعید رضوانی به برخی چالشهای موجود در حوزه تأمین اجتماعی اشاره کرده و افزود: متأسفانه با وقوع وقفه در پرداختها، خدماترسانی سازمان تأمین اجتماعی متوقف میشود و این موضوع نیازمند اصلاح رویهها و اجرای دقیق قانون است. متولدین دهه 70 امروز بخش عمدهای از جمعیت فعال بازار کار را تشکیل میدهند و باید بستر مناسب برای فعالیت آنان فراهم شود. رفع دغدغههای این نسل، به ویژه در حوزه مسکن، از اولویتهای مهم سیاستگذاری در حوزه کار و رفاه است.