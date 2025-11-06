خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

گرم شدن زمین واقعیتی است که با آثار آن مواجه‌ایم / کاهش بارش‌ها و چالش‌های آبی جدی است

گرم شدن زمین واقعیتی است که با آثار آن مواجه‌ایم / کاهش بارش‌ها و چالش‌های آبی جدی است
کد خبر : 1710484
لینک کوتاه کپی شد.

بخش کشاورزی در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور قرار دارد

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر جدی بودن تغییرات اقلیمی و کاهش محسوس بارش‌ها در کشور گفت:گرم شدن زمین دیگر یک پیش‌بینی نیست، بلکه واقعیتی است که اکنون با آثار آن مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صفدر نیازی، در آیین کلنگ‌زنی کشتارگاه میاندوآب اظهار کرد: میانگین بارش کشور در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در حالی که میانگین بلندمدت بارش‌ها حدود ۲۳۴ میلی‌متر بوده، سال گذشته این رقم به ۱۴۰ میلی‌متر رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز شرایط نامطلوب‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی افزود: پیش‌تر مصرف آب کشاورزی حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب بود، اما در سال گذشته به ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

نیازی بر اهمیت تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد و گفت: بخش کشاورزی و تولیدکنندگان در خط مقدم این جبهه قرار دارند و نقش آنان در پایداری تولید و حفظ استقلال غذایی کشور حیاتی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به دو پروژه مهم آبی استان اشاره کرد و گفت: یکی از این طرح‌ها، شبکه آبیاری غرب کشور است که بیش از ۶۱ هزار هکتار اراضی را تحت پوشش قرار می‌دهد و دیگری پروژه پایاب دریاچه ارومیه است که با تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی و با دستور مقام معظم رهبری در حال اجراست.

وی بر لزوم حرکت به سمت «حکمرانی مردم‌محور در حوزه آب» تأکید کرد و افزود: زمانی می‌توانیم از مدیریت موفق آب سخن بگوییم که هر قطره آب به ارزش افزوده تبدیل شود و مردم نیز در حفاظت، بهره‌برداری و تصمیم‌گیری در این حوزه نقش فعال داشته باشند.

نیازی در پایان خاطرنشان کرد: آب و خاک یکی از بزرگترین چالش‌های موجود است و مدیریت صحیح آن برای توسعه پایدار کشور ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ