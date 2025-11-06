به گزارش خبرنگار ایلنا، صفدر نیازی، در آیین کلنگ‌زنی کشتارگاه میاندوآب اظهار کرد: میانگین بارش کشور در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در حالی که میانگین بلندمدت بارش‌ها حدود ۲۳۴ میلی‌متر بوده، سال گذشته این رقم به ۱۴۰ میلی‌متر رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز شرایط نامطلوب‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی افزود: پیش‌تر مصرف آب کشاورزی حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب بود، اما در سال گذشته به ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

نیازی بر اهمیت تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد و گفت: بخش کشاورزی و تولیدکنندگان در خط مقدم این جبهه قرار دارند و نقش آنان در پایداری تولید و حفظ استقلال غذایی کشور حیاتی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به دو پروژه مهم آبی استان اشاره کرد و گفت: یکی از این طرح‌ها، شبکه آبیاری غرب کشور است که بیش از ۶۱ هزار هکتار اراضی را تحت پوشش قرار می‌دهد و دیگری پروژه پایاب دریاچه ارومیه است که با تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی و با دستور مقام معظم رهبری در حال اجراست.

وی بر لزوم حرکت به سمت «حکمرانی مردم‌محور در حوزه آب» تأکید کرد و افزود: زمانی می‌توانیم از مدیریت موفق آب سخن بگوییم که هر قطره آب به ارزش افزوده تبدیل شود و مردم نیز در حفاظت، بهره‌برداری و تصمیم‌گیری در این حوزه نقش فعال داشته باشند.

نیازی در پایان خاطرنشان کرد: آب و خاک یکی از بزرگترین چالش‌های موجود است و مدیریت صحیح آن برای توسعه پایدار کشور ضروری است.

انتهای پیام/