کلنگ احداث کشتارگاه صنعتی دام در میاندوآب زمین زده شد
پروژه احداث کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین با حضور استاندار آذربایجانغربی در میاندوآب کلنگزنی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کشتارگاه صنعتی دام میاندوآب در زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال در قالب طرحهای همایش بینالمللی «اینوآ» در ورودی شهر میاندوآب از سمت ارومیه احداث میشود.
با بهرهبرداری از این طرح، برای ۲۲۰ نفر از جوانان منطقه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد میشود.
ظرفیت سالانه این مجموعه صنعتی بیش از ۱۵ هزار تُن خواهد بود و محصولات آن شامل گوشت دام سبک و سنگین بهصورت بستهبندی و منجمد است.