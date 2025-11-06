معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
رسانه ها با نقش روایت گری واقعیت ها را شکل می دهند
معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در دنیای امروز، جنگ اصلی جنگ روایتها است و این رسانهها هستند که با روایت خود، واقعیت را شکل میدهند.
به گزارش ایلنا از همدان ، محمدرضا نوروزپور در آیین اختتامیه نخستین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و رسانههای غرب کشور در همدان گفت:امروز تصاویر و روایتهای شماست که واقعیت را میسازد. هر کس بتواند زیباتر تصویر کند و قصه بهتری بگوید، روایت را برده است. دنیای امروز واقعیت را میسازد و بسیاری از زشتیها را زیبا و زیباییها را زشت جلوه میدهد بنابراین ما باید تصویر دلخواه خود را به دنیا مخابره کنیم.
وی افزود: قلم تصویر شما را میسازد و اگر درست استفاده نشود، دیگران تصویر ما را ترسیم خواهند کرد. یکی از اصلیترین تکنیکهای رسانههای غربی این است که دشمنان خود را دیو نشان میدهند وای به حال روزی که ما نیز در داخل کشور فقط زشتیها و تلخیها را نشان دهیم و از داشتهها و نقاط قوت غافل شویم.
نوروزپور با اشاره به عملکرد رسانهها در جنگ 12 روزه اخیر گفت: در آن مقطع، رسانههای کشور بهخوبی عمل کردند و تصویری که از ایران به جهان مخابره شد، تصویری از ایرانی متحد، منسجم، پایدار و قوی بود چه بسا همین تصویر وحدت ملی موجب آتشبس شد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به ژانرهای مختلف روزنامهنگاری خاطرنشان کرد: نباید روزنامهنگاری را فقط به روزنامهنگاری انتقادی محدود کرد. در دنیا نیز ثابت شده است که اگر ژانر رسانهها صرفاً انتقادی باشد، اعتماد عمومی کاهش یافته و انسجام جامعه تضعیف میشود. هرچه امنیت روانی ملی افزایش یابد، آرامش بیشتری در کشور حاکم خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنوارههای رسانهای در استانها گفت: وقتی جشنوارههای ملی برگزار میشود، تمرکز رسانهای بر پایتخت باقی میماند. ما به این گونه جشنوارهها اعتقاد داریم و آن را گامی مؤثر در رشد روزنامهنگاری کشور میدانیم.