وزیر امورخارجه در جمع دانشجویان همدان:
برای تامین منافع ملت ایران، مذاکرات را ادامه میدهیم
به هیچ کشوری اعتماد نمی کنیم
وزیر امور خارجه با بیان اینکه به هیچ کشوری اعتماد نمیکنیم، گفت: برای تامین منافع ملت ایران، مذاکرات را ادامه میدهیم
به گزارش ایلنا از همدان، سیدعباس عراقچی صبح امروز در جمع دانشجویان دانشگاههای همدان گفت: خودم را بیش از هر چیزی دانشگاهی میدانم؛ کسی که هنوز هم به تدریس ادامه داده و عضو هیئت علمی هستم.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و دانشمندانی که در جنگ 12 روزه توسط دشمنان ترور شدند بیان کرد: جنگ 12 روزه درسهای بزرگی را برای ما داشت؛ ما به توانمندیهای خود بیشتر ایمان آوردیم؛ نقاط ضعف خود و نقاط ضعف دشمن را شناختیم و اکنون با اراده بیشتر به مسیر خود ادامه میدهیم.
عراقچی مطرح کرد: از این جنگ میتوان به عنوان جنگ تکنولوژیها یاد کرد؛ در این جنگ بدون داشتن مرز مشترک و با وجود فاصلهها جنگیدیم؛ جنگندههای دشمن از یک طرف و موشکهای ما یک طرف.
وی با این توضیح که قدرت ما موشکهای قدرتمند جمهوری اسلامی ایران بود که فضای رژیم صهیونیستی را در کنترل خود گرفت، عنوان کرد: با وجود کمکی که امریکا و اروپا به اسراییل کرد موشکهایی که نتیجه دستاوردها و تلاش علنی خود ما بود از لایهها عبور کرد و دقیق به اهداف خود رسید؛ برای اولین بار موشکهای ما در جنگ واقعی به کار گرفته شده و خود را نشان دادند و نقاط ضعف آنها بر طرف شد.
وی تصریح کرد: در یک نظام بینالملل که هنوز قانون جنگل بر آن حاکم است، باید در همه عرصهها قوی بود.
وزیر امور خارجه با اشاره به یکی از آیات سوره الرحمن ادامه داد: سلطان معانی بسیاری دارد اما بهترین معنی را امام علی(ع) فرموده و گفتند:" العلم سلطان" و میگویند هر کسی علم را پیدا کند میتواند غلبه کند و هر کسی علم را نیابد بر او غلبه خواهد شد.
وی افزود: آنچه در جنگ کشور را حفظ کرد توانمندی دانشمندان ما بود که در عرصه دفاعی خود را نشان داد؛ ادوات نظامی وارد شده به اندازه تسلیحات داخلی آنقدر تاثیرگذار نبود.
عراقچی با این توضیح که دشمن گمان میکرد با ضرباتی که وارد کرده ما را تسلیم میکند و رئیس جمهور آمریکا توییت زد تهران را خالی کنید یا تسلیم بدون قید و شرط را مطرح کرد، افزود: اراده فرزندان این سرزمین، انسجام ملی، درایت رهبری در جانشین کردن فوری فرماندهان و تعیین راهبرد مقاومت و اراده دولت در اداره کشور و دیپلماسی کشور را نجات داد.
وی بیان کرد: آنها که دم از تسلیم بیقید و شرط میزدند به فضای آتش بس بدون قید و شرط رسیدند؛ مسیر ما مسیر پایمردی در جهت اهداف و امنیت ملی با اتکای به توانمندی خود و هرچه خود را در عرصه مختلف تقویت کنیم سربلندتر و موفق تر در عرصه بین الملل خواهیم بود.
وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال دانشجویان درباره بازدارندگی و نقش دیپلماسی در آن بیان کرد: باید در شرایطی قرار بگیریم که کسی حتی فکر حمله به ایران به سرش نزند یکی از ابعاد بازدارندگی مسئله توانمندیهای نظامی است و در جنگ 12 روزه ناچار به مقاومت بودیم که نکند الگویی شکل بگیرد چرا که دشمنان باید بدانند با حمله به ایران به چیزی نمیرسند. بازدارندگی در عرصه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی نیز وجود دارد تصویر دشمنان در جنگ 12 روزه این بود که آنها فاصله گرفته اند.
وی ادامه داد: در جنگ 12 روزه دیپلماسی ما موفق شد 120 کشور را با خود همراه کند و اعلام همبستگی و حمایت از مردم ایران کردند و حمله را محکوم کردند غیر از شورای امنیت و شورای حکام سازمان انرژی اتمی که تکلیف آنها مشخص است.
عراقچی مطرح کرد: وقتی میتوانی برای خود مشروعیت و حقانیت در عرصه بینالملل ایجاد کنید توانستهایم بازدارندگی هم ایجاد کنیم که این مسیر هم اکنون نیز دنبال میشود.
وزیر امور خارجه درباره کریدور زنگزور توضیح داد: هیچ گونه تغییر در مرزها و ژئوپلتیک منطقه را نمیپذیریم و بهترین راه تامین امنیت منطقه را نیز همکاری منطقهای میدانیم و ایده ما 3+3 هست، در بحث زنگزور در ارتباط مستقیم هستیم و به ما اطمینان داده شده هیچ تهدیدی متوجه ایران نخواهد بود البته ما رصد میکنیم.
عراقچی در پاسخ به سئوالات نمایندگان تشکلهای دانشجویی مطرح کرد: خوشحالم این حس مسئولیتپذیری و مسئولیتشناسی در دانشجویان زنده است و جرات ابراز آن وجود دارد این نعمتی است که باید قدر آن را دانست.
وی درباره سئوالات پیرامون مذاکره توضیح داد: مذاکره از ابزارهای اساسی برای رسیدن به منافع و امنیت ملی است برای رسیدن به خواستهها دو راه وجود دارد یا جنگ یا مذاکره و البته مذاکره راه کم هزینهتری است البته از جنگ و از جنگیدن هم نباید ترسید که اگر بترسیم جنگ بر ما تحمیل خواهد شد و بهترین راه مقابله با جنگ آماده بودن برای جنگ است.