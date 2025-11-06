لزوم هوشیاری و سرعت رسانه ها در مقابل نقشه های دشمن

به گزارش ایلنا از همدان, عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشور ظهر امروز در آیین اختتامیه نخستین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و رسانه های غرب کشور گفت: در وزارت امور خارجه هر روز با اصحاب رسانه داخلی و خارجی سرو کار داریم و ارزش کار آنها را بیش از دیگران درک می کنیم چرا که بیان استدلال ها، مواضع و غیره توسط اصحاب رسانه صورت می گیرد.

وی خطاب به اصحاب رسانه غرب کشور عنوان کرد: بارها بیان کرده ام که همه شما بحث میدان و دیپلماسی و ارتباط و هماهنگی این دو را با هم می دانید و من می گویم که ضلع سوم آن رسانه است که باید همزمان باهم جلو برود اگر هر یک ضعیف باشد امور به درستی پیش نمی رود اگر رسانه از دیپلماسی عقب بیفتد و نتواند روایت درست را داشته باشد همه چیز در این بخش عقب می ماند چرا که رسانه ها می توانند یک شکست را به پیروزی و پیروزی را به شکست تبدیل کنند.

وزیر امور خارجه گفت: ممکن است در یک قضیه ای نیروهای نظامی، میدان و دیپلماسی به عنوان تثبیت کننده قدرت کار خود را خوب انجام دهند ولی رسانه نخواهد به درستی آن را انعکاس دهند نتیجه این می شود که مردم برداشت اشتباهی خواهند داشت.

عراقچی با تاکید بر اینکه نباید از نقش رسانه ها و روایت سازی آنها غافل شد اظهار کرد:در روایت سازی سرعت اهمیت دارد ضمن اینکه روایت اول دست برتر است و اگر روایت اول غلط باشد روایت های درست بعدی نمی تواند جای روایت اول را بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جنگ 12 روزه به سبب اقتدار ملی، قدرت نظامی و دیپلماسی از مقاطع درخشان کشور بود و رسانه ها به درستی در روایت واقعی جنگ عمل کردند اظهار کرد: صدا و سیما به خوبی در روزهای اول وارد شد و تلاش دشمنان را برای تضعیف روحیه ملت ایران از بین برد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: دشمن به دنبال تضعیف و شکست ملت ایران بود که موفق نشد و تمام ارکان در کنار هم حربه های آنها را خنثی کردند.

عراقچی گفت: تجربه جنگ 12 روزه این بود که دشمنان ما اگر بخواهند دوباره اقدامی کنند می دانند که اول باید انسجام ملی را از بین برند و آنها در رسانه های خود تمام تلاششان را برای ایجاد اختلافات بی ارزش، دو قطبی سازی، تفرقه افکنی و غیره انجام می دهند.

وی با بیان اینکه وظیفه رسانه این است که با استفاده از ابزارهای خود و هنر رسانه با نقشه های رسانه ای دشمن مقابله کند گفت: ظرفیت بزرگی در استانهای ما وجود دارد که باید از آن بهره گرفت دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان همدان می تواند مرجعی برای اصحاب رسانه باشد تا از مواضع دقیق ما مطلع شوند.

وزیر امور خارجه بیان کرد: اصحاب رسانه ما افراد وطن پرست، عاشق کشور و منافع کشور هستند و لزومی ندارد که به آنها بگویید چه بنویسند فقط منافع را به اطلاع آنها برسانید خودشان به درستی می نویسند.

