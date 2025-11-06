کشف ۵ قبضه سلاح و لاشه پرندگان در منطقه حفاظتشده ارژن و ملهگاله
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز در عملیات میدانی در منطقه حفاظتشده ارژن و ملهگاله، و مناطق آزاد حوزه شهرستان شیراز، پنج قبضه سلاح و لاشه سه پرنده وحشی را کشف و ضبط کرد.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت این اداره هنگام انجام عملیات کنترل میدانی در محدوده منطقه حفاظتشده ارژن و ملهگاله، موفق به شناسایی و توقیف یک قبضه سلاح ساچمهزنی غیرمجاز، دو قبضه اسلحه ساچمهزنی مجاز و دو قبضه سلاح پیسیپی شدند.
کامران اسلاملو، اضافه کرد: در این عملیات همچنین لاشه سه پرنده وحشی از متخلفان ضبط شد و پرونده مربوط برای بررسی و پیگیری قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت.
اسلاملو با تقدیر از عملکرد نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز ، همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تأکید کرد: اجرای مأموریتهای میدانی در زیستگاههای حساس و مناطق حفاظتشده با هدف پیشگیری از شکار غیرمجاز بهصورت مستمر ادامه دارد.
وی از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا از وارد شدن آسیبهای بیشتر به تنوع زیستی استان جلوگیری شود.