خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۵ قبضه سلاح و لاشه پرندگان در منطقه حفاظت‌شده ارژن و مله‌گاله

کشف ۵ قبضه سلاح و لاشه پرندگان در منطقه حفاظت‌شده ارژن و مله‌گاله
کد خبر : 1710402
لینک کوتاه کپی شد.

یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز در عملیات میدانی در منطقه حفاظت‌شده ارژن و مله‌گاله، و مناطق آزاد حوزه‌ شهرستان شیراز، پنج قبضه سلاح و لاشه سه پرنده وحشی را کشف و ضبط کرد.

  به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت این اداره هنگام انجام عملیات کنترل میدانی در محدوده منطقه حفاظت‌شده ارژن و مله‌گاله، موفق به شناسایی و توقیف یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی غیرمجاز، دو قبضه اسلحه ساچمه‌زنی مجاز و دو قبضه سلاح پی‌سی‌پی شدند.

 کامران اسلاملو، اضافه کرد: در این عملیات همچنین لاشه سه پرنده وحشی از متخلفان ضبط شد و پرونده مربوط برای بررسی و پیگیری قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفت.

اسلاملو با تقدیر از عملکرد نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز ، همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تأکید کرد: اجرای مأموریت‌های میدانی در زیستگاه‌های حساس و مناطق حفاظت‌شده با هدف پیشگیری از شکار غیرمجاز به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا از وارد شدن آسیب‌های بیشتر به تنوع زیستی استان جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ