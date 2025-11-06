خبرگزاری کار ایران
فرمادار: توسعه میاندوآب در گرو هم‌افزایی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی است

فرماندار: توسعه میاندوآب در گرو هم‌افزایی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی است
کد خبر : 1710376
فرماندار میاندوآب گفت: توسعه این شهرستان نیازمند هماهنگی و وفاق میان مسئولان و هم‌افزایی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر تیموری   در مراسم کلنگ زنی کشتارگاه صنعتی میاندوآب  اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های طبیعی شهرستان، تحقق توسعه پایدار تنها در سایه همکاری و هم‌فکری دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر است.

وی از اجرای طرح ساحل‌سازی زرینه‌رود به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم گردشگری شهرستان یاد کرد و گفت: این طرح به‌طول چهار کیلومتر در حال اجراست و پس از بهره‌برداری، به بزرگ‌ترین جاذبه گردشگری شمال‌غرب کشور تبدیل خواهد شد.

فرماندار میاندوآب افزود:مطالبه بحق مردم در زمینه لایروبی زرینه‌رود نیز امروز به‌صورت رسمی آغاز شد و امیدواریم با اجرای آن، مشکلات زیست‌محیطی و سیلابی منطقه کاهش یابد.

تیموری با اشاره به طرح‌های عمرانی شهرستان اظهار داشت:تکمیل جاده و پل سرچم از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی منطقه است که تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان خبر داد و گفت:برنامه پیاده‌روی خانوادگی، اجرای طرح ساحل‌سازی و توزیع دو هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند از جمله اقدامات انجام‌شده در هفته‌های اخیر بوده است.

فرماندار میاندوآب با اشاره به ارتباط مستمر با مردم تصریح کرد:دیدارهای چهره‌به‌چهره با شهروندان هر چهارشنبه برگزار می‌شود تا مسائل و مطالبات مردمی به‌صورت مستقیم بررسی و پیگیری شود.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های بخش کشاورزی شهرستان خاطرنشان کرد:بزرگ‌ترین مرکز تحقیقات کشاورزی کشور در زمینی به وسعت ۶۰۰ هکتار در میاندوآب واقع شده است که در آن بذر و نهال مورد نیاز کشور تولید می‌شود و نقش مهمی در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی کشور دارد.

