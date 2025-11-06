خبرگزاری کار ایران
تشییع پیکر ستاره جوان والیبال ایران در گلستان
کد خبر : 1710347
پیکر ستاره والیبال کشورمان مرحوم صابر کاظمی با حضور مردم، مسئولان و ورزشکاران استان و کشور در آق قلا تشییع شد.

به گزارش ایلنای گلستان، پیکر صابر کاظمی پس از تشییع در زادگاهش روستای قان قرمه آق قلا به خاک سپرده شد. 

صابر کاظمی متولد ۳ دی ماه سال ۱۳۷۷ در شهرستان آق قلای استان گلستان، از بازیکنان مطرح تیم ملی والیبال ایران بود. 

صابر کاظمی چند روز پیش به علت عارضه مغزی حاد در یکی از مراکز درمانی تهران بستری شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه تیم پزشکی برای بازگرداندن عملکرد مغز، در نهایت دچار مرگ مغزی شد و صبح دیروز دار فانی را وداع گفت.

