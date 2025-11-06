به گزارش خبرنگار ایلنای گلستان، رسول گرگیج با اشاره به موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری افزود: پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی در کشور است. فعالان اقتصادی از بروکراسی اداری گلایه‌مند هستند و این روند مشکلات متعددی در مسیر راه‌اندازی خطوط تولید و دریافت مجوزها ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: رونق فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارد. دولت باید با ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره و مشوق‌های مالیاتی، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را در بخش خصوصی افزایش دهد.

عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گلستان با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال اظهار کرد: اگر دولت به این بخش توجه کند، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌شود و نرخ بیکاری در کشور و استان کاهش می‌یابد.

گرگیج ادامه داد: اقتصاد پویا زمانی تحقق می‌یابد که امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران تأمین شود. اصلاحات اقتصادی نباید فقط در سطح شعار باقی بماند، بلکه لازم است دولت رویکرد تسهیل‌گرانه در قبال فعالیت‌های اقتصادی در پیش گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید به‌صورت واقعی در بدنه اقتصاد مشارکت داده شوند و وابستگی کشور به خام‌فروشی کاهش یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانات متعدد خود بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و مردمی‌سازی اقتصاد تأکید کرده‌اند و لازم است این رهنمودها در سیاست‌گذاری‌های اجرایی دولت به‌طور جدی دنبال شود.

انتهای پیام/