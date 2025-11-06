خبرگزاری کار ایران
با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

عملیات اجرایی مسکن کارگری شهرستان زرندیه آغاز شد

عملیات اجرایی مسکن کارگری شهرستان زرندیه با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی زندیه‌وکیلی استاندار، علی میرزایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و شماری از مدیران کل استان مرکزی در شهر مامونیه آغاز شد.

به گزارش ایلنا، تفاهم‌نامه مسکن کارگری در استان مرکزی فی‌مابین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه‌وشهرسازی با حضور احمدی میدری در شهر مامونیه مرکز شهرستان زرندیه منعقد شده و عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد.

پروژه مسکن کارگری شهرستان زرندیه با هدف تامین مسکن مناسب برای کارکنان و کارگران صنایع و کارخانجات شهرستان زرندیه به امضا رسیده است. بر همین اساس تفاهم‌نامه مذکور با توافق وزارتخانه‌های ذیربط در این حوزه منعقد شده است. 

