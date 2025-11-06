عملیات اجرایی مسکن کارگری شهرستان زرندیه آغاز شد

به گزارش ایلنا، تفاهم‌نامه مسکن کارگری در استان مرکزی فی‌مابین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه‌وشهرسازی با حضور احمدی میدری در شهر مامونیه مرکز شهرستان زرندیه منعقد شده و عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد.

پروژه مسکن کارگری شهرستان زرندیه با هدف تامین مسکن مناسب برای کارکنان و کارگران صنایع و کارخانجات شهرستان زرندیه به امضا رسیده است. بر همین اساس تفاهم‌نامه مذکور با توافق وزارتخانه‌های ذیربط در این حوزه منعقد شده است.

