با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
عملیات اجرایی مسکن کارگری شهرستان زرندیه آغاز شد
عملیات اجرایی مسکن کارگری شهرستان زرندیه با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی زندیهوکیلی استاندار، علی میرزایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و شماری از مدیران کل استان مرکزی در شهر مامونیه آغاز شد.
به گزارش ایلنا، تفاهمنامه مسکن کارگری در استان مرکزی فیمابین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت راهوشهرسازی با حضور احمدی میدری در شهر مامونیه مرکز شهرستان زرندیه منعقد شده و عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد.
پروژه مسکن کارگری شهرستان زرندیه با هدف تامین مسکن مناسب برای کارکنان و کارگران صنایع و کارخانجات شهرستان زرندیه به امضا رسیده است. بر همین اساس تفاهمنامه مذکور با توافق وزارتخانههای ذیربط در این حوزه منعقد شده است.