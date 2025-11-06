رییس جمهور وارد سنندج شد
مسعود پزشکیان، رییس جمهور کشورمان در سفری یک روزه به کردستان، صبح پنجشنبه وارد سنندج شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در دوازدهمین سفر استانی خود، در بدو ورود به سنندج مورد استقبال آرش زره تن لهونی استاندار کردستان، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان این استان قرار گرفت.
دیدار با تجار و فعالان اقتصادی، دیدار با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی، دیدار با روحانیون و علمای شیعه و سنی، دیدار با فعالان سیاسی، شرکت در نشست شورای توسعه عدالت آموزشی، حضور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان و بیان دستاوردهای سفر در گفت و گو با شبکه استانی، مهمترین برنامههای رییس جمهور در سفر به کردستان است.
بهرهبرداری از ۲ هزار هکتار اراضی پایاب سد گاران، بهرهبرداری از پروژه آبرسانی به شهر دهگلان از سد قوچم و سد امیرآباد رمشت از پروژههای قابل افتتاح در این سفر خواهد بود.