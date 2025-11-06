خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس جمهور وارد سنندج شد

رییس جمهور وارد سنندج شد
کد خبر : 1710279
لینک کوتاه کپی شد.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور کشورمان در سفری یک روزه به کردستان، صبح پنجشنبه وارد سنندج شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در دوازدهمین سفر استانی خود، در بدو ورود به سنندج مورد استقبال آرش زره تن لهونی استاندار کردستان، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان این استان قرار گرفت.

دیدار با تجار و فعالان اقتصادی، دیدار با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی، دیدار با روحانیون و علمای شیعه و سنی، دیدار با فعالان سیاسی، شرکت در نشست شورای توسعه عدالت آموزشی، حضور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان و بیان دستاوردهای سفر در گفت و گو با شبکه استانی، مهمترین برنامه‌های رییس جمهور در سفر به کردستان است.

بهره‌برداری از ۲ هزار هکتار اراضی پایاب سد گاران، بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به شهر دهگلان از سد قوچم و سد امیرآباد رمشت از پروژه‌های قابل افتتاح در این سفر خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ