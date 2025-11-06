امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد استان مرکزی شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه به استان مرکزی سفر کرده و در جریان این سفر وارد شهر مامونیه مرکز شهرستان زرندیه شد. احمد میدری در سفر یک روزه خود به استان مرکزی برنامههای مختلفی در شهرستانهای زرندیه، ساوه، اراک و خمین دارد.
به گزارش ایلنا، ادای احترام به مقام شامخ شهدای شهر مامونیه، شرکت در آغاز عملیات اجرایی و امضای تفاهمنامه مسکن کارگری شهرستان زرندیه، حضور در نشست شورای اداری شهرستان ساوه و دیدار با نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، بخشی از این برنامهها است.
حضور در همایش «وفاق ملی برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» در سالن غدیر استانداری مرکزی، بازدید از شرکت هپکو در شهرستان اراک، مجموعه ورزشی کارگران شهرستان خمین و همچنین حضور در شورای اداری این شهرستان، بخش دیگری از برنامههای میدری در سفر به استان مرکزی است.