وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد استان مرکزی شد

به گزارش ایلنا، ادای احترام به مقام شامخ شهدای شهر مامونیه، شرکت در آغاز عملیات اجرایی و امضای تفاهم‌نامه مسکن کارگری‌ شهرستان زرندیه، حضور در نشست شورای اداری شهرستان ساوه و دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، بخشی از این برنامه‌ها است‌.

حضور در همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» در سالن غدیر استانداری مرکزی، بازدید از شرکت هپکو در شهرستان اراک، مجموعه ورزشی کارگران شهرستان خمین و همچنین حضور در شورای اداری این شهرستان، بخش دیگری از برنامه‌های میدری در سفر به استان مرکزی است.

انتهای پیام/