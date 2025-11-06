خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد استان مرکزی شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد استان مرکزی شد
کد خبر : 1710268
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه به استان مرکزی سفر کرده و در جریان این سفر وارد شهر مامونیه مرکز شهرستان زرندیه شد. احمد میدری در سفر یک روزه خود به استان مرکزی برنامه‌های مختلفی در شهرستان‌های زرندیه، ساوه، اراک و خمین دارد.

به گزارش ایلنا، ادای احترام به مقام شامخ شهدای شهر مامونیه، شرکت در آغاز عملیات اجرایی و امضای تفاهم‌نامه مسکن کارگری‌ شهرستان زرندیه، حضور در نشست شورای اداری شهرستان ساوه و دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، بخشی از این برنامه‌ها است‌.

حضور در همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» در سالن غدیر استانداری مرکزی، بازدید از شرکت هپکو در شهرستان اراک، مجموعه ورزشی کارگران شهرستان خمین و همچنین حضور در شورای اداری این شهرستان، بخش دیگری از برنامه‌های میدری در سفر به استان مرکزی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ