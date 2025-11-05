خبرگزاری کار ایران
محمد شریف زاده به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی استان گلستان منصوب شد
با حکم رئیس جهاددانشگاهی، محمد شریف زاده به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی استان گلستان منصوب شد.

به گزارش ایلنای گلستان، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، در حکمی محمد شریف‌زاده را به عنوان سرپرست این نهاد در استان گلستان منصوب کرد.  

در این حکم آمده است:  

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و توسعه کمّی و کیفی فعالیت‌های آن واحد موفق  باشید.  

همچنین در نامه‌ای جداگانه از تلاش‌های ابراهیم شهبازی در زمان فعالیت به عنوان رئیس جهاددانشگاهی واحد گلستان تقدیر و تشکر شد. 

محمد شریف‌زاده که پیش از این به عنوان معاون پشتیبانی این واحد مشغول فعالیت بوده، سابقه معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد استان گلستان را نیز در کارنامه خود دارد.

