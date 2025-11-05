تنها راه ماندگاری توسعه در فارس؛ صنعت گردشگری است/استان دیگر قابلیت کشاورزی ندارد

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی بعد از ظهر امروز در دیدار صمیمانه با خبرنگاران در هتل یوتاب شیراز با اشاره به شرایط کنونی استان گفت: فارس دیگر قابلیت کشاورزی ندارد. صنعت فعالیت پیچیده‌ای است و اگر نخواهیم سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری را تشویق کنیم و اگر نخواهیم کاسبان این حوزه را در مسیر کسب‌ وکار حمایت کنیم، نمی‌توانیم دیگر ادامه دهیم.

وی افزود: از اصحاب رسانه، خبرنگاران و عکاسان خبری درخواست دارم که کسانی را که در حوزه گردشگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تشویق کنند و در صورت بروز مشکل، موضوع را به‌صورت رسانه‌ای دنبال کنند. اگر مدیری کاری را انجام نداد و دستگاهی کوتاهی کرد، رسانه‌ها آن را منتشر کنند. زمانی که رسانه‌ها پشت سرمایه‌گذاران بایستند، موفقیت حاصل می‌شود.

مریدی تأکید کرد: نباید تصور کنیم گردشگری یک کسب‌وکار ساده است؛ این حوزه همان مسیری است که می‌تواند ما را از وضعیت کنونی عبور دهد. هیچ راه گریزی جز تقویت صنعت گردشگری وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس گفت: تنها راه ماندگاری نسل‌های آینده در این سرزمین، توسعه گردشگری است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد زمینه همکاری مشترک با جامعه رسانه‌ای خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم برای خبرنگاران و عکاسان حوزه میراث فرهنگی، برنامه‌های بازدید از اماکن تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری استان را طراحی کنیم تا ضمن آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌ها، ارتباط مؤثرتری میان رسانه و مجموعه میراث فرهنگی برقرار شود.

مریدی در پایان گفت: هیچ مجموعه‌ای در هیچ بخشی از کشور نمی‌تواند بدون پشتیبانی رسانه‌ها به موفقیت برسد. زمانی که رسانه بخواهد، موفقیت محقق می‌شود و این اتفاق به‌طور حتم برای جامعه گردشگری نیز رقم خواهد خورد.

