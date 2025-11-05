خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی پژو ۲۰۷ محور اردستان – زواره یک فوتی و ۳ مصدوم داشت

واژگونی پژو ۲۰۷ محور اردستان – زواره یک فوتی و ۳ مصدوم داشت
کد خبر : 1710086
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: بر اثر واژگونی خودروی پژو ۲۰۷ در محور اردستان به زواره، راننده ۴۵ ساله در دم جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمان‌پور با اشاره به وقوع حادثه ویژه ترافیکی در بامداد امروز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه اظهار کرد: گزارشی از واژگونی خودروی سواری پژو ۲۰۷ در محور اردستان – زواره و در محدوده کیلومتر ۴ به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: با توجه به اعلام اولیه مبنی بر احتمال تعدد مصدومان، بلافاصله سه واحد امدادی از پایگاه‌های زواره، مهاباد و اردستان به محل حادثه اعزام شدند.

زمان‌پور بیان کرد: در بررسی اولیه کارشناسان فوریت‌های پزشکی، مشخص شد راننده خودرو، مردی حدود ۴۵ ساله، به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخته و سه سرنشین دیگر شامل یک مرد و دو خانم پس از اقدامات درمانی فوری در محل، به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: تیم‌های اعزامی ضمن اجرای عملیات احیای قلبی و کنترل صحنه، مصدومان را با انجام مراقبت‌های حیاتی و تثبیت وضعیت عمومی به صورت ایمن به مرکز درمانی منتقل کردند.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده درگذشته این حادثه، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و اجتناب از خستگی در رانندگی، مانع از بروز چنین حوادث ناگواری شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ