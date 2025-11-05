واژگونی پژو ۲۰۷ محور اردستان – زواره یک فوتی و ۳ مصدوم داشت
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: بر اثر واژگونی خودروی پژو ۲۰۷ در محور اردستان به زواره، راننده ۴۵ ساله در دم جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور با اشاره به وقوع حادثه ویژه ترافیکی در بامداد امروز چهارشنبه ۱۴ آبانماه اظهار کرد: گزارشی از واژگونی خودروی سواری پژو ۲۰۷ در محور اردستان – زواره و در محدوده کیلومتر ۴ به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: با توجه به اعلام اولیه مبنی بر احتمال تعدد مصدومان، بلافاصله سه واحد امدادی از پایگاههای زواره، مهاباد و اردستان به محل حادثه اعزام شدند.
زمانپور بیان کرد: در بررسی اولیه کارشناسان فوریتهای پزشکی، مشخص شد راننده خودرو، مردی حدود ۴۵ ساله، به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخته و سه سرنشین دیگر شامل یک مرد و دو خانم پس از اقدامات درمانی فوری در محل، به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شدند.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: تیمهای اعزامی ضمن اجرای عملیات احیای قلبی و کنترل صحنه، مصدومان را با انجام مراقبتهای حیاتی و تثبیت وضعیت عمومی به صورت ایمن به مرکز درمانی منتقل کردند.
وی ضمن ابراز همدردی با خانواده درگذشته این حادثه، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و اجتناب از خستگی در رانندگی، مانع از بروز چنین حوادث ناگواری شوند.