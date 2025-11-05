خبرگزاری کار ایران
سه زمین‌لرزه ۳.۷ و ۳.۶ و ۳.۱ ریشتری فارس را لرزاند

سه زمین‌لرزه ۳.۷ و ۳.۶ و ۳.۱ ریشتری فارس را لرزاند
کد خبر : 1710079
سه زمین‌لرزه در مقیاس ۳.۷ و ۳.۶ و ۳.۱ ریشتر به ترتیب در حوالی محمله و علامرودشت استان فارس رخ داد.

به گزارش ایلنا، ساعت ۱۴:۴۲ بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۴ آبان زمین‌لرزه‌ای در مقیاس ۳.۷ ریشتر در عمق ۲۲ کیلومتری زمین، طول جغرافیایی ۵۳.۱۷ و عرض جغرافیایی ۲۷.۶۸ در حوالی محمله به وقوع پیوست‌. 

این زلزله در ۱۵ کیلومتری محمله(فارس)، ۱۷ کیلومتری علامرودشت (فارس)، ۲۶ کیلومتری وراوی (فارس) و ۲۲۴ کیلومتری شیراز رخ داد.

همچنین زلزله دیگری در ساعت ۱۴:۴۵ امروز در مقیاس ۳.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، طول جغرافیایی ۵۳.۱۴ و عرض جغرافیایی ۲۷.۶۲ در حوالی علامرودشت رخ داد.

این زمین‌لرزه در فاصله ۱۳ کیلومتری علامرودشت، ۱۹ کیلومتری وراوی، ۱۹ کیلومتری محمله و ۲۲۹ کیلومتری شیراز به وقوع پیوست.

همین زلزله دیگری در مقیاس ۳.۱ ریشتر در ساعت ۱۴:۵۲ امروز در حوالی علامرودشت و در عمق ۲۴ کیلومتری زمین، طول جغرافیایی ۵۳.۱۱ و عرض جغرافیایی ۲۷.۶۳ رخ داد.

این زمین‌لرزه در فاصله ۱۰ کیلومتری علامرودشت (فارس)، ۱۷ کیلومتری محمله، ۱۹ کیلومتری وراوی و ۲۲۷ کیلومتری شیراز به وقوع پیوست‌.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
