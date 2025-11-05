به گزارش ایلنا، ساعت ۱۴:۴۲ بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۴ آبان زمین‌لرزه‌ای در مقیاس ۳.۷ ریشتر در عمق ۲۲ کیلومتری زمین، طول جغرافیایی ۵۳.۱۷ و عرض جغرافیایی ۲۷.۶۸ در حوالی محمله به وقوع پیوست‌.

این زلزله در ۱۵ کیلومتری محمله(فارس)، ۱۷ کیلومتری علامرودشت (فارس)، ۲۶ کیلومتری وراوی (فارس) و ۲۲۴ کیلومتری شیراز رخ داد.

همچنین زلزله دیگری در ساعت ۱۴:۴۵ امروز در مقیاس ۳.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، طول جغرافیایی ۵۳.۱۴ و عرض جغرافیایی ۲۷.۶۲ در حوالی علامرودشت رخ داد.

این زمین‌لرزه در فاصله ۱۳ کیلومتری علامرودشت، ۱۹ کیلومتری وراوی، ۱۹ کیلومتری محمله و ۲۲۹ کیلومتری شیراز به وقوع پیوست.

همین زلزله دیگری در مقیاس ۳.۱ ریشتر در ساعت ۱۴:۵۲ امروز در حوالی علامرودشت و در عمق ۲۴ کیلومتری زمین، طول جغرافیایی ۵۳.۱۱ و عرض جغرافیایی ۲۷.۶۳ رخ داد.