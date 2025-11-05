خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر آموزش و پرورش:

هیچ مدرسه بدون سلول خورشیدی افتتاح نخواهد شد

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: از این پس هیچ مدرسه‌ای با ظرفیت ۶ کلاس و بالاتر بدون سلول خورشیدی تکمیل نمی‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حمیدرضا خان‌محمدی در جمع خیران مدرسه‌ساز کاشان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در نظام آموزشی اظهار کرد: طرح‌های تابستانی که اجرا شده است باید در مدارس استمرار یابد تا نتیجه آن در شخصیت و توانمندی دانش‌آموزان دیده شود.

وی با بیان اینکه مدارس آینده نباید صرفاً محل آموزش تئوری باشند افزود: در رویکرد جدید، مدرسه باید محیطی برای نشاط، تجربه و مهارت‌آموزی باشد. فضاهای جدید در مدارس باید چندمنظوره طراحی شوند تا ظرفیت برگزاری نماز، مسابقات ورزشی، جشن‌ها و فعالیت‌های تربیتی را داشته باشند.

خان‌محمدی تصریح کرد: همان‌قدر که زنگ ریاضی مهم است، زنگ تفریح، زنگ ورزش و زنگ نماز نیز برای ما حائز اهمیت است. نباید آموزش را تنها به ۲۵ زنگ درسی محدود کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در خصوص نظارت گروهی بر طرح‌های عمرانی، از خیرین خواست تا تا پایان پروژه‌ها کنار آن‌ها بمانند.

وی گفت: خانواده‌ها باید در مدیریت فضاهای آموزشی فعالانه حضور داشته باشند تا مدارس در مسیر رشد و تعالی دانش‌آموزان قرار گیرند. مشارکت والدین و خیران در ادامه مسیر توسعه مدارس یک ضرورت تربیتی است نه تشریفات اجرایی.

خان‌محمدی با اشاره به ابتکار جدید در زمینه خودکفایی مدارس عنوان کرد: در طرحی که به مجلس ارائه شده، پنج تا ده درصد از فضاهای آموزشی به کاربری‌های تجاری اختصاص می‌یابد تا درآمدی برای مدارس ایجاد کند.

وی افزود: از این پس هیچ مدرسه‌ای با ظرفیت شش کلاس و بالاتر بدون سلول خورشیدی افتتاح نخواهد شد؛ چراکه این فناوری هم به تأمین انرژی کمک می‌کند و هم منبع درآمدی پایدار برای مدارس خواهد بود.

معاون وزیر ضمن تجلیل از خیران مدرسه‌ساز، اشک شوق و احساسات آنان را نشانه «روح ناظر خیران فقید» دانست و بر ضرورت ادامه همکاری مشترک میان خیرین و مسئولان دولتی برای تکمیل پروژه‌ها تأکید کرد.

خان‌محمدی گفت: شما خیران در مسیر تربیت نسل آینده شریکید و هیچ نامی شریف‌تر از نام خیر در برگ تاریخ آموزش کشور ثبت نخواهد شد.

