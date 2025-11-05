هیچ مدرسه بدون سلول خورشیدی افتتاح نخواهد شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، حمیدرضا خان‌محمدی در جمع خیران مدرسه‌ساز کاشان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در نظام آموزشی اظهار کرد: طرح‌های تابستانی که اجرا شده است باید در مدارس استمرار یابد تا نتیجه آن در شخصیت و توانمندی دانش‌آموزان دیده شود.

وی با بیان اینکه مدارس آینده نباید صرفاً محل آموزش تئوری باشند افزود: در رویکرد جدید، مدرسه باید محیطی برای نشاط، تجربه و مهارت‌آموزی باشد. فضاهای جدید در مدارس باید چندمنظوره طراحی شوند تا ظرفیت برگزاری نماز، مسابقات ورزشی، جشن‌ها و فعالیت‌های تربیتی را داشته باشند.

خان‌محمدی تصریح کرد: همان‌قدر که زنگ ریاضی مهم است، زنگ تفریح، زنگ ورزش و زنگ نماز نیز برای ما حائز اهمیت است. نباید آموزش را تنها به ۲۵ زنگ درسی محدود کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در خصوص نظارت گروهی بر طرح‌های عمرانی، از خیرین خواست تا تا پایان پروژه‌ها کنار آن‌ها بمانند.

وی گفت: خانواده‌ها باید در مدیریت فضاهای آموزشی فعالانه حضور داشته باشند تا مدارس در مسیر رشد و تعالی دانش‌آموزان قرار گیرند. مشارکت والدین و خیران در ادامه مسیر توسعه مدارس یک ضرورت تربیتی است نه تشریفات اجرایی.

خان‌محمدی با اشاره به ابتکار جدید در زمینه خودکفایی مدارس عنوان کرد: در طرحی که به مجلس ارائه شده، پنج تا ده درصد از فضاهای آموزشی به کاربری‌های تجاری اختصاص می‌یابد تا درآمدی برای مدارس ایجاد کند.

وی افزود: از این پس هیچ مدرسه‌ای با ظرفیت شش کلاس و بالاتر بدون سلول خورشیدی افتتاح نخواهد شد؛ چراکه این فناوری هم به تأمین انرژی کمک می‌کند و هم منبع درآمدی پایدار برای مدارس خواهد بود.

معاون وزیر ضمن تجلیل از خیران مدرسه‌ساز، اشک شوق و احساسات آنان را نشانه «روح ناظر خیران فقید» دانست و بر ضرورت ادامه همکاری مشترک میان خیرین و مسئولان دولتی برای تکمیل پروژه‌ها تأکید کرد.

خان‌محمدی گفت: شما خیران در مسیر تربیت نسل آینده شریکید و هیچ نامی شریف‌تر از نام خیر در برگ تاریخ آموزش کشور ثبت نخواهد شد.

