مدیر عامل توزیع برق استان:
تابستان سال آینده خاموشی در آذربایجان غربی ۵۰ درصد کاهش می یابد/افزایش ۱۲۰مگاواتی تولید برق در استان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی از برنامهریزی برای افزایش ۱۲۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق استان تا تابستان سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طاهر کیامهر در تور رسانهای بازدید خبرنگاران از نیروگاه های خورشیدی شهرستان خوی اظهار کرد: دولت طی سال گذشته توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی را در دستور کار قرار داده و این مسیر تنها راه پایدار برای عبور از ناترازی انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است.
وی افزود: تاکنون ۲.۵ مگاوات از چهار فاز نیروگاه خورشیدی شهرستان خوی آماده بهرهبرداری است و تنها اتصال آن به شبکه برق منطقهای باقی مانده است.
وی افزود:همچنین ۲.۵ مگاوات دیگر در مرحله خرید تجهیزات قرار دارد و پیشبینی میشود در مجموع ۱۰ مگاوات ظرفیت جدید تا پیک مصرف سال آینده وارد مدار شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با اشاره به خاموشی های نا خواسته تابستان گذشته گفت: ورود ۱۰ مگاوات جدید تنها از محل این پروژهها میتواند تا پنج درصد از این کمبود را جبران کند.
صدور ۴۰۰۰ مجوز اولیه احداث نیروگاه خورشیدی در آذربایجان غربی
وی در ادامه از صدور چهار هزار مجوز اولیه برای احداث نیروگاههای خورشیدی در سطح استان خبر داد و گفت: تاکنون برای ۸۰۰ مگاوات زمین تخصیص یافته و حدود ۸۰ مگاوات از این طرحها به مرحله اجرای فنی رسیده است.
کیامهر با اشاره به برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت ادارات و ساختمانهای عمومی در توسعه انرژی خورشیدی افزود: تاکنون ۱۹ اداره در استان برای نصب سامانه خورشیدی اقدام کردهاند و طبق تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی، ساختمانهای بالای چهار طبقه نیز موظف به استفاده از سامانههای خورشیدی خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون سه مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی در استان به بهرهبرداری رسیده و ۲۴ مگاوات دیگر نیز در دست اجراست که با تحقق این برنامهها، مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تا سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.
احداث ۲ نیروگاه خورشیدی در کارخانه نساجی خوی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی از احداث دو نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۹ مگاوات در کارخانه نساجی خوی خبر داد و گفت: این طرح از پروژههای شاخص بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر استان است و فاز نخست آن تا دو ماه آینده وارد مدار میشود.
کیامهر با اشاره به دریافت مجوز برای احداث دو نیروگاه خورشیدی توسط نساجی خوی گفت:نیروگاه اول با ظرفیت سه مگاواتی با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و نیروگاه دوم با ظرفیت ۶ مگاواتی در مرحله آمادهسازی زمین قرار دارد.
وی به روش ابتکاری و نوین نساجی خوی در راه اندازی نیروگاه خورشیدی اشاره کرد وگفت: در این مدل، پنلها بهگونهای طراحی شدهاند که میتوان آنها را حتی در زمینهای ناهموار، کوهستانی یا بیابانی نصب کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به تعهد زمانی شرکت نساجی گفت: طبق برنامه، نیروگاه سه مگاواتی تا یکی دو ماه آینده به شبکه برق متصل میشود و نیروگاه ۶ مگاواتی نیز تا سال آینده وارد مدار خواهد شد.
کیامهر با بیان اینکه با بهرهبرداری از این دو پروژه، حدود ۹ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه برق استان تزریق خواهد شد، گفت: این میزان تقریباً معادل مصرف برق شرکت نساجی خوی است، به طوری که میتوان گفت بخش عمدهای از نیاز انرژی این مجموعه از طریق تولید داخلی و تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.