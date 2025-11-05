به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب‌پور اعلام کرد: ذخیره خون استان اینک به ۲ هزار و ۳۶۳ واحد معادل ۹\۵ روز رسیده است در حالی که میزان استاندارد آن باید هشت روز باشد.

وی با بیان اینکه استان اصفهان روزانه حدود ۸۲۰ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار می‌دهد، افزود: وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروریست.

وی گفت: در مجموع وضعیت ذخیره خونی استان بد نیست اما در برخی گروه‌ها مانند O مثبت و منفی ذخیره کاهش یافته است، زیرا مصرف در بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده و همین موضوع باعث کاهش ذخیره این گروه‌های خونی شده است.

مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: با توجه به ورود به فصل سرد سال، احتمال کاهش مراجعه اهداکنندگان به‌دلیل بروز بیماری‌های ویروسی، آلرژیک یا سرماخوردگی وجود دارد، بنابراین باید از هم‌اکنون برای حفظ سطح ایمن ذخایر خونی اقدام کنیم.

دهراب‌پور با تأکید بر رشد سالانه نیاز به فرآورده‌های خونی خاطرنشان کرد: این امر ضرورت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون را دوچندان می‌کند.

وی از اجرای طرح‌ها و پویش‌های متنوع برای جذب اهداکنندگان خون خبر داد و افزود: فراخوان‌های تلفنی، پیامکی و پویش‌های مردمی در حال انجام است تا ضمن آگاه‌سازی جامعه، مشارکت اهداکنندگان افزایش یابد.

مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: مردم استان همواره در اهدای خون پیشقدم بوده‌اند و امیدواریم با تداوم این همراهی، ذخیره خون استان در وضعیت ایمن باقی بماند تا بتوانیم علاوه بر تأمین نیاز بیماران خود، در مواقع ضروری به سایر استان‌ها نیز کمک کنیم.

انتهای پیام/