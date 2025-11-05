تثبیت بیش از دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش ایلنا، نامدار صیادی امروز چهارشنبه در حاشیه کمیسیون رفع تداخلات لرستان اظهار داشت: حل این تداخلات، علاوه بر کاهش مشکلات حقوقی، باعث تسریع در اجرای پروژه‌های کشاورزی و عمرانی نیز می‌شود، در حقیقت، یکی از اهداف اصلی این کمیسیون، تسهیل در فرایند بهره‌برداری از اراضی و جلوگیری از هدررفت منابع است که در نهایت موجب رونق‌بخش کشاورزی و افزایش تولیدات می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: اهمیت همکاری میان تمامی دستگاه‌های اجرایی برای رفع تداخلات اراضی کشاورزی مناسب است، ازآنجایی‌که این مشکل به طور مستقیم با معیشت کشاورزان ارتباط دارد، باید همگی در کنار هم تلاش کنیم تا موانع موجود را برداریم و زمین‌های کشاورزی را به بهترین شکل ممکن در اختیار بهره‌برداران قرار دهیم.

صیادی، گفت: اقداماتی همچون رفع تداخلات اراضی کشاورزی نه‌تنها مشکلات حقوقی کشاورزان را حل می‌کند، بلکه موجب افزایش بهره‌وری و رونق‌بخش کشاورزی استان خواهد شد. استان لرستان به‌عنوان یکی از مناطق عمده تولید محصولات کشاورزی در کشور، نیازمند این‌گونه اصلاحات است تا کشاورزان بتوانند از زمین‌های خود به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و تولیدات کشاورزی استان به سطح مطلوب برسد.

وی اضافه کرد: در این کمیسیون ۱۰ پلاک از اراضی استان به مساحت حدود هفت هزار و ۲۳ هکتار مطرح و بررسی شد که در نهایت بیش از دو هزار و ۱۲۷ هکتار به‌عنوان اراضی غیر ملی تثبیت شد.

