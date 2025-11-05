استاندار فارس در نشست شورای اجتماعی استان تأکید کرد:
لزوم ساماندهی هدفمند خدمات اجتماعی در طرح «محله محوری»
استاندار فارس با اشاره به لزوم ساماندهی هدفمند خدمات اجتماعی در چارچوب طرح «محلهمحوری»، بر نقش اساسی مردم در تحقق این طرح تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست شورای اجتماعی استان فارس با اشاره به طرح «مدیریت محلهمحور» گفت: این طرح با هدف احیای نقش اجتماعی محلهها و بازآفرینی کارکردهای گذشته آنها تدوین شده تا زمینه تحقق عدالت اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت انسجام محلی فراهم شود.
وی افزود: این طرح با حمایت دولت چهاردهم و تأکید شخص رئیسجمهور تدوین شده و استان فارس نیز با ارائه پیشنهادهایی در جلسات متعدد با رئیسجمهور، نقش فعالی در تکمیل و بهبود آن داشته است.
امیری اظهار داشت: این طرح میتواند در محلههایی که فاقد مسجد هستند در حسینیهها، فرهنگسراها و سایر اماکن عمومی نیز اجرا شود و هدف از آن، ساماندهی خدمات اجتماعی در قالب ساختارهای غیررسمی اما هدفمند است.
وی ادامه داد: رسانهها، صدا و سیما، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مطبوعات باید در اطلاعرسانی و تبیین اهداف این طرح نقشآفرینی کنند؛ چرا که اگر مردم بهعنوان ذینفعان اصلی با آن همراهی نکنند، طرح به نتیجه نخواهد رسید.
استاندار فارس با اشاره به شرایط پیچیده اجتماعی امروز، بر ضرورت طراحی ساختارهای نوین متناسب با نیازهای مردم تأکید کرد و گفت: هر محله باید به مثابه کشوری کوچک دیده شود تا بتوان با تقسیمبندی دقیق و هدفمند، مسائل و مشکلات را در مقیاسی قابل مدیریت سامان داد.
وی اجرای طرح مدیریت محلهمحور را اقدامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت زندگی مردم و تحقق عدالت اجتماعی دانست.
امیری در خصوص گزارشی که درباره وضعیت سلامت عمومی و عوامل مؤثر بر مرگومیر در سطح استان ارائه شد با انتقاد از برخی تناقضها در سیاستگذاریهای حوزه تغذیه اظهار داشت: نمیتوان از یک سو تبلیغ فستفودها و نوشابههای گازدار را مجاز دانست و از سوی دیگر نسبت به آثار زیانبار آنها هشدار داد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی تغذیه در جامعه گفت: تغییر ذائقه غذایی مردم با برنامهریزی منسجم و هدفمند ممکن است و باید برای تحقق آن در سطح ملی و استانی چارهاندیشی شود.
استاندار فارس در ادامه، نقش دانشگاه علوم پزشکی و سیاستگذاران حوزه سلامت را در هدایت این فرآیند حیاتی مهم دانست و خواستار همافزایی نهادهای مسئول برای ارتقای شاخصهای سلامت عمومی شد.
در این جلسه، سه طرح اجتماعی که پیشتر در کمیته اولیه شورا به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات لازم، برای طی مراحل نهایی و تأمین اعتبار به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسال شود.
همچنین، گزارشی از وضعیت سلامت عمومی استان ارائه و بر ضرورت اصلاح الگوی تغذیه، تقویت اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید شد. برگزاری مجمع سلامت استان با مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی در ماههای آینده نیز در دستور کار قرار گرفت.