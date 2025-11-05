انتصاب دستیار جدید استاندار هرمزگان در امور محلات، مساجد و هیئات مذهبی
در راستای تأکید استاندار بر تقویت نقش مردم و نهادهای مردمی در حکمرانی محلی، عبدالرضا پولادی بهعنوان دستیار استاندار در امور محلات، مساجد و هیئات مذهبی منصوب شد.
این انتصاب در چارچوب اجرای «برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور» صورت گرفته و با هدف تقویت نهادهای اجتماعی کوچک و مردمی در محلات و روستاها انجام شده است.
بر اساس این برنامه، با محوریت امامان مساجد، فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و عمرانی در سطح محلات ساماندهی میشود تا مشارکت مردمی در تصمیمسازیها و بهبود کیفیت زندگی شهری بیش از پیش تحقق یابد.