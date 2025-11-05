خبرگزاری کار ایران
درخشش سوارکاران هرمزگانی در هفته هفتم مسابقات اسب‌دوانی

نایب‌رئیس و دبیر هیئت سوارکاری استان هرمزگان از برگزاری مرحله هفتم مسابقات اسب‌دوانی در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  حسین روحی با اعلام این خبر گفت: در این مرحله، اسب جاستی تاف با مالکیت عیسی محمدزاده و مربیگری ابوالفضل صادقی‌مقدم در رده هندیکاپ کلاس ۵ یک‌سر، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. همچنین اسب سلکشن حسین‌آباد با مالکیت عیسی سالاری و مربیگری سیدضیا دانش، عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد.

وی افزود: در رده هندیکاپ کلاس ۶ یک‌سر، اسب جی‌وان با مالکیت ام.پی. استاد و مربیگری سیدمسلم درفش‌کاویانی به مقام قهرمانی دست یافت. همچنین در هندیکاپ کلاس ۳ یک‌سر، اسب جواهر وهاب با مالکیت اسماعیل محمودی و مربیگری سیدعلی میردهقان عنوان دوم را کسب کرد.

به گفته روحی، اسب جانلی با مالکیت علی طاهری و مربیگری ابوالفضل صادقی‌مقدم نیز در رده مبتدی و نبرده موفق به کسب مقام سوم شد.

نایب‌رئیس هیئت سوارکاری هرمزگان در پایان تأکید کرد: این موفقیت‌ها حاصل تلاش‌های مستمر تیم‌های فنی و آماده‌سازی دقیق اسب‌هاست و نویدبخش استمرار روند رشد و درخشش سوارکاران هرمزگانی در مسابقات آینده خواهد بود.

