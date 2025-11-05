خبرگزاری کار ایران
واژگونی مرگبار خودرو دانش‌آموزان در دزفول؛ ۵ مصدوم و فوتی

واژگونی مرگبار خودرو دانش‌آموزان در دزفول؛ ۵ مصدوم و فوتی
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول از وقوع یک حادثه رانندگی مرگبار در این شهرستان خبر داد و گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو حامل دانش‌آموزان با دیواره بتنی کنار جاده در محور دزفول – روستای خیبر، یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رضا معمارزاده با اعلام خبر وقوع واژگونی مرگبار خودرو دانش‌آموزان در دزفول، اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳:۰۵ امروز به مرکز ارتباطات اورژانس شهرستان گزارش شد و بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه‌های نزدیک به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی اولیه نشان داد خودرو حامل چند دانش‌آموز بوده و شدت برخورد به‌حدی بود که راننده، علی‌رغم تلاش تیم درمان، جان خود را از دست داد.

معمارزاده افزود: چهار مصدوم دیگر که دانش‌آموزان سرنشین خودرو بودند، پیش از رسیدن آمبولانس، توسط خودروی شخصی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دزفول تصریح کرد: علت دقیق وقوع حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است. رعایت سرعت مطمئنه، به‌ویژه در مسیرهای کم‌عرض و پرتردد، می‌تواند از بروز چنین حوادث تلخ جلوگیری کند.

انتهای پیام/
