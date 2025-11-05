به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی سبحانی‌فر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با اخلالگران اقتصادی، از دپوی محصولات کشاورزی قاچاق در یکی از انبارهای اطراف شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی به عمل آمده از محل موفق شدند 400 تُن ذرت و 50 تُن پنبه‌دانه قاچاق که در سامانه جامع انبارها به ثبت نرسیده بود را کشف کنند.

سبحانی‌فر ارزش محصولات قاچاق کشف شده را 100 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دراین‌رابطه یک متهم شناسایی که باتوجه‌به ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا، برای وی پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.

