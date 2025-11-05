خبرگزاری کار ایران
کشف ۴۵۰ تُن ذرت و پنبه‌دانه قاچاق در اصفهان

کشف ۴۵۰ تُن ذرت و پنبه‌دانه قاچاق در اصفهان
کد خبر : 1710019
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان گفت: ۴۵۰ تُن ذرت و پنبه‌دانه قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران این پلیس از یک انبار کشف شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی سبحانی‌فر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با اخلالگران اقتصادی، از دپوی محصولات کشاورزی قاچاق در یکی از انبارهای اطراف شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی به عمل آمده از محل موفق شدند 400 تُن ذرت و 50 تُن پنبه‌دانه قاچاق که در سامانه جامع انبارها به ثبت نرسیده بود را کشف کنند.

سبحانی‌فر ارزش محصولات قاچاق کشف شده را 100 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دراین‌رابطه یک متهم شناسایی که باتوجه‌به ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا، برای وی پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
