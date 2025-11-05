بازداشت سه کارمند شهرداری و یک عضو شورای شهر در دورود

به گزارش ایلنا، مسلم الماسی روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مستند و انجام تحقیقات تخصصی توسط ضابطان قضایی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دورود، معاون شهردار و ۲ تن از کارکنان شهرداری به اتهام ارتشا تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

وی افزود: بر اساس مستندات موجود، متهمان با سوءاستفاده از موقعیت اداری خود، اقدام به دریافت مبالغی غیرقانونی در قبال تسهیل برخی امور اداری کرده‌اند که این اقدامات مصداق بارز ارتشا و نقض حقوق عمومی شهروندان است.

دادستان دورود با تاکید بر عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اداری تصریح کرد: پرونده این افراد با جدیت در حال رسیدگی است و اقدامات قانونی لازم از جمله صدور قرار تامین مناسب و انجام تحقیقات تکمیلی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با هیچ‌گونه تخلف و فساد در مجموعه‌های اداری و خدماتی مماشات نخواهد کرد و حفظ سلامت اداری و اعتماد عمومی از اولویت‌های اصلی دادستانی است.

الماسی از مردم خواست اخبار و اطلاعات واثق را از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هر گونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز نمایند.

