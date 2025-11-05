به گزارش ایلنای گلستان، متن پیام به شرح زیر است،

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت ورزشکار با اخلاق و قهرمان ارزنده کشور، مرحوم صابر کاظمی – از جوانان محبوب ورزش والیبال و از فرزندان شریف و غیور استان گلستان – موجب اندوه عمیق اینجانب گردید.

مرحوم کاظمی از جوانانی بود که با تلاش، پشتکار و رفتار شایسته خود، جایگاهی ارزشمند در میان مردم استان و جامعه ورزشی به دست آورد و نامی نیک از خود بر جای گذاشت. فقدان او ضایعه‌ای برای خانواده، دوستان و همه علاقه‌مندان به ورزش گلستان است.

اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم، جامعه ورزشی کشور، مردم شریف استان گلستان – به‌ویژه برادران و خواهران اهل سنت – و تمامی دوستداران وی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

سیدکاظم نورمفیدی

۱۴ آبان ۱۴۰۴

انتهای پیام/