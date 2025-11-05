استاندار همدان: وصول حقوق دولتی معادن باید با جدیت پیگیری شود

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی روز چهارشنبه در نشست اعضای شورای معادن استان همدان بیان کرد: وصول یک درصد معادل درآمد ۳۰ میلیارد ریالی سال گذشته از معادن در برابر خسارت های وارده و درآمد بهره برداری از معادن بسیار ناچیز است بنابراین باید بهره برداران خودشان مسوولیت اجتماعی برای آباد کردن مناطق اطراف خود بپردازند.

استاندار همدان افزود: انفال عمومی وقتی در خدمت بهره بردار قرار می گیرد باید حق و عوارض دولتی و مردم نیز پیگیری و محقق شود که در این راستا باید گزارش میزان خسارت واردهاز سوی نهادهای مسوول به دبیرخانه کمیسیون شورای معادن ارسال شود.

ملانوری شمسی درباره پیشنهادهای ارائه شده درباره نحوه پرداخت حقوق مسئول فنی معادن تاکید کرد: پیشنهادها ی ارائه شده در شورای معادن باید کارشناسی شده، علمی و تخصصی باشد تا پس از تصویب، با رای دیوان عدالت اداری نتوان این مصوبات را شکست.

وی گفت: چند سالی که رهبر فرزانه انقلاب به علت ظرفیت بزرگ معدنی در کشور تاکید بر انتقال بودجه نفتی دولت به معدنی دارند که در این راستا باید به سمت بهره برداری از معادن رفت.

استاندار همدان اضافه کرد: بهره برداری از معادن ما را در ذخیره سازی، مدیریت و حفظ منابع کمک کرده و می توان در مسیر توسعه پایدار به معنای واقعی قدم برداشت.

ملانوری شمسی بیان کرد: هر استان به ویژه همدان دارای ظرفیت هایی است که باید دست کم سهم این استان به اندازه ۳۲ کانی یا ماده معدنی شناخته شده واقعی شود بنابراین بهره برداری و برداشت از مواد معدنی باید ضابطه مند و منطقی و رفتن به سمت یک زنجیره ارزش مورد توجه باشد.

وی تاکید کرد: در راستای زنجیره ارزش به هیچ وجه نباید مواد معدنی نباید خام فروشی شود بلکه بهره برداری باید بدون در نظر گرفتن منافع شخصی با دقت صورت گیرد.

استاندار همدان گفت: برداشت از انفال عمومی و معادن، کسب سود و ایجاد فرصت شغلی خوب است اما باید در این مسیر نگاهی به محیط زیست، منابع طبیعی، زیر ساخت های ایجاد شده و حوزه خدمات بشود و نمی توان اینها را نادیده گرفت.

ملانوری شمسی افزود: بخشی از قوانینی موجود در بخش معدن گره گشا بوده و باید به آن توجه و حقوق خود را از این طریق دریافت کرد و درباره قوانین و دستورالعمل هایی که گره و مشکل ایجاد می کند نیز باید به نهادهای مسوول برای اصلاح، این مشکلات منعکس شود.

وی با بیان اینکه باید به سمت اجرای مسوولیت اجتماعی پیش رفت اظهارکرد: بهره برداران با ایجاد زیر ساختها، در حوزه بهداشت و درمان، فضای آموزشی و ورزشی به سهم خود در این حوزه مشارکت و کمک کنند.

استاندار همدان تاکید کرد: برداشت از معادن توسط بخش خصوصی باید عمران و آبادانی را در پی داشته باشد نه اینکه تنها موجب سودآوری برای بهره بردار شده و افراد زیادی از این اقدام متضرر و این خسارت به نسل بعدی هم منتقل شود.

ملانوری شمسی بیان کرد: بهره برداری از معادن باید با هدف توسعه استان و نفع و رفاه مردم باشد بنابراین بهره بردار باید در برنامه های به جز منفعت خود منافع عمومی را در نظر بگیرد که در این راستا نقش نظارتی باید پیگیری شود.

