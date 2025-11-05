به گزارش ایلنا از البرز، مریم قهرمانی صارم در جلسه‌ای که با حضور معاونان مالی‌ـ‌اقتصادی و شهرسازی شهرداری کرج، مدیران مناطق و سازمان‌ها برگزار شد با اشاره به بررسی گزارش تفریغ بودجه شهرداری کرج اظهار داشت: فارغ از انحرافات بودجه‌ای، نکته نگران‌کننده آن است که هنوز بسیاری از کدهای درآمدی فعال نشده‌اند و شهرداری کرج همچنان وابستگی شدیدی به تعداد معدودی از منابع درآمدی دارد؛ از جمله پروانه‌های ساختمانی و جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ ناشی از تخلفات ساخت‌وساز.

وی افزود:در سال‌های گذشته، بارها در قالب تذکرات رسمی بر ضرورت فعال‌سازی کدهای درآمدی و ایجاد درآمدهای پایدار شهری تأکید کرده‌ام. این ظرفیت در شهر کرج وجود دارد، اما به دلایل مختلف تاکنون محقق نشده است. لازم است موانع موجود شناسایی و با همکاری همه بخش‌ها برطرف شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به جزئیات جلسه تصریح کرد:در این نشست، مدیران مناطق و سازمان‌ها دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را درخصوص مشکلات موجود در مسیر تحقق درآمدها مطرح کردند. مقرر شد شهرداری کرج با رویکردی هدفمند و آتیه‌نگر، نسبت به اصلاح ساختارهای درآمدی و تدوین برنامه عملیاتی برای تنوع‌بخشی به منابع مالی اقدام کند.

قهرمانی صارم تأکید کرد:اداره شهر با روش‌های سنتی دیگر امکان‌پذیر نیست. امروز باید با نگاه آتیه‌محور و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اختیار و مسئولیت‌پذیری مدیران، مسیر جدیدی در درآمدزایی شهری تعریف شود. تا زمانی که مدیران مناطق و سازمان‌ها در حوزه مأموریتی خود اختیار تصمیم‌گیری مستقل نداشته باشند، دستیابی به درآمدهای پایدار دشوار خواهد بود.

وی گفت:اصلاح نگرش، استفاده از ظرفیت‌های مغفول شهر و تعریف روش‌های نوین درآمدزایی می‌تواند شهرداری کرج را از وابستگی به درآمدهای ناپایدار رها کند و مسیر توسعه پایدار شهری را هموار سازد.

انتهای پیام/