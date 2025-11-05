عضو شورای شهر کرج:
ساماندهی دستفروشان نیازمند نگاه انسانی و برنامهریزی شهری است
سخنگو و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج تأکید کرد: پدیده دستفروشی دیگر یک معضل شهری نیست، بلکه بخشی از واقعیت اقتصادی جامعه است و باید با نگاهی انسانی و برنامهمحور برای ساماندهی و حمایت از این قشر اقدام شود.
به گزارش ایلنا از البرز، علی قاسمپور سخنگو و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج در نشست کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی متمم بودجه شهرداری با اشاره به لزوم نگاه واقعبینانه به پدیده دستفروشی در شهرها، تأکید کرد: امروز دستفروشی دیگر یک معضل شهری صرف نیست، بلکه به بخشی از واقعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه تبدیل شده است. در شرایط کنونی، بسیاری از شهروندان از این طریق امرار معاش میکنند و نمیتوان با نگاه سلبی یا برخوردی با آنان مواجه شد.
وی افزود: همانطور که در گذشته دستفروشی بهعنوان سد معبر و تخلف تلقی میشد، امروز باید به عنوان یک شغل پذیرفتهشده به آن نگاه کرد. حتی ممکن است در آینده، برخی نهادهای رسمی نیز آن را بهعنوان یک شکل از اشتغال خرد به رسمیت بشناسند؛ بنابراین شهرداری باید بهجای مقابله، برای ساماندهی و حمایت از این قشر برنامهریزی کند.
قاسمپور با اشاره به ناکارآمدی برخی طرحهای اجرایی گذشته گفت: تخصیص مبالغی جزئی، مانند بودجه یک میلیارد تومانی برای ایجاد یک اپلیکیشن ثبتنام دستفروشان، نمیتواند راهحل واقعی این مسئله باشد. حل این موضوع نیازمند برنامهای جامع، مطالعات کارشناسی و طراحی سازوکارهای پایدار است تا هم معیشت دستفروشان حفظ شود و هم نظم شهری برقرار بماند.
سخنگوی شورا با انتقاد از برخی رویههای نادرست در مدیریت میدانی افزود: در حال حاضر، برخوردهای سلیقهای و غیرمنسجم در سطح مناطق، موجب بیاعتمادی و نارضایتی در میان دستفروشان شده است. لازم است شهرداری با رویکردی انسانی و اجتماعی، به جای نگاه انتظامی، دستفروشان را بهعنوان بخشی از بافت اقتصادی شهر بپذیرد و شرایط فعالیت آنها را بهصورت قانونمند و کنترلشده فراهم کند.
قاسمپور در پایان تصریح کرد: ضروری است در سال آینده پروژهای مطالعاتی برای ساماندهی دستفروشان و ایجاد فضاهای جایگزین طراحی شود. با مدیریت فضا و زمان در نقاط مختلف شهر، میتوان هم چهره شهر را منظمتر کرد و هم به معیشت این قشر زحمتکش احترام گذاشت. نباید دستفروشان را مزاحم شهر دانست؛ بلکه باید آنها را بهعنوان بخشی از پویایی اجتماعی و اقتصادی شهر به رسمیت شناخت.