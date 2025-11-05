تداوم آلودگی هوا و غبار صبحگاهی در خوزستان تا اوایل هفته آینده

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: پایداری شرایط جوی در بیشتر مناطق خوزستان ادامه دارد که این موضوع موجب افزایش آلاینده‌ها و شکل‌گیری غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.

او افزود: از امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) تا روز یکشنبه، به‌ویژه در روز شنبه، افزایش رطوبت، ابرناکی، وقوع مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوب‌غربی تا جنوب‌شرقی استان پیش‌بینی می‌شود. تغییر محسوسی در دمای هوا تا اوایل هفته آینده انتظار نمی‌رود.

به گفته‌ی سبزه‌زاری، در شبانه‌روز گذشته، بهبهان با دمای ۳۵.۳ و ایذه با ۶.۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند. دمای اهواز نیز بین ۳۳.۱ تا ۹.۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان گزارش شده است.

