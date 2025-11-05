خبرگزاری کار ایران
هوای 6 شهر خوزستان در وضعیت قرمز؛ هیچ شهری هوای پاک ندارد

مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای شش شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، شهریار عسکری با اعلام این خبر گفت: بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور تا ساعت ۱۰ صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان)، شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه‌های مختلف اهواز و چند شهر دیگر از حد مجاز فراتر رفته است.

وی افزود: شاخص کیفیت هوا در ایستگاه اداره‌کل محیط زیست اهواز ۱۷۰، پادادشهر ۱۷۵، پست برق شماره ۳ اهواز ۱۶۹، استانداری خوزستان ۱۷۹، معاونت بهداشت دانشگاه جندی‌شاپور ۱۸۳، سوسنگرد ۱۷۵، آغاجاری، دزفول و اندیمشک ۱۵۱ و شادگان ۱۵۸ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است؛ بنابراین هوای این مناطق در شرایط «ناسالم» و «قرمز» قرار دارد.

به گفته عسکری، کیفیت هوا در شهرهای شوشتر، هویزه، ملاثانی، کارون، آبادان و باغملک نیز در محدوده «ناسالم برای گروه‌های حساس» یا همان وضعیت «نارنجی» گزارش شده است.

او ادامه داد: تنها هوای شهرهای لالی، اندیکا، هفتکل و دزپارت در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد و هیچ‌یک از شهرهای خوزستان امروز هوای «پاک» ندارند.

