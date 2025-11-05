فارس باید به قطب اصلی تولید خودرو در کشور تبدیل شود

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در نشستی که با محوریت بررسی وضعیت تولید و صنعت در وزارتخانه صنعت معدن تجارت، با تأکید بر مزیت‌های رقابتی این منطقه افزود: وجود نیروی انسانی متخصص، موقعیت جغرافیایی مناسب و زیرساخت‌های صنعتی قابل‌توسعه، فرصت‌های ارزشمندی را برای تبدیل شیراز به مرکز تولید و نوآوری در صنعت خودرو فراهم کرده است.

در ادامه این نشست، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن استقبال از پیشنهاد نماینده شیراز، بر حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و رفع موانع پیش‌روی تولید در استان فارس تأکید کرد و دستور پیگیری موضوع را از معاونت‌های ذی‌ربط صادر کرد.

نماینده شیراز و زرقان ابراز امیدواری کرد: با همکاری وزارت صمت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه صنعتی شیراز در سطح ملی محقق شود.

این نشست با هدف بررسی مسیرهای توسعه صنعت خودرو و بهبود زیرساخت‌های تولیدی استان فارس برگزار شد و از سوی حاضران به عنوان گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه صنعتی جنوب کشور توصیف شد.

