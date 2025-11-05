آغاز انتخابات شبکههای تخصصی سمنهای جوانان در فارس
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس از آغاز انتخابات شبکههای تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان استان فارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی کوکبی اظهار کرد: انتخابات شبکههای تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان با نامزدی ٢٩ دبیر سمن جوانان در فارس آغاز شد.
کوکبی با اشاره به عناوین دهگانه شبکههای تخصصی، گفت: نامزدهای این دوره از انتخابات برای دبیری شبکههای میراثفرهنگی و گردشگری، هنر، رسانه و فضای مجازی، نشاط اوقات فراغت و ورزش، خانواده و جوانی جمعیت، معنویت و اخلاق، اشتغال و کارآفرینی، علمی و فناوری، سلامت اجتماعی، دیپلماسی عمومی و محلات با هم رقابت خواهند کرد.
وی با اشاره به حضور رابط ستاد و نماینده سمنها در محل برگزاری انتخابات، گفت: مهدیس معصومی دبیر شبکه ایران یاران جوان استان فارس به عنوان نماینده سمنهای جوانان و آیدا احمدزاده به عنوان رابط ستاد در راستای برگزاری انتخابات در محل انتخابات در خانه جوان شیراز حضور دارند.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس تصریح کرد: این انتخابات تا ساعت ١۴ امروز چهارشنبه ١۴ آبانماه ١۴٠۴ در خانه جوان شیراز ادامه دارد.
گفتنی است این انتخابات با حضور اعضای هیأت نظارت در حال برگزاری است.