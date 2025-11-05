به گزارش ایلنا، مهدی کوکبی اظهار کرد: انتخابات شبکه‌های تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان با نامزدی ٢٩ دبیر سمن جوانان در فارس آغاز شد.

کوکبی با اشاره به عناوین ده‌گانه شبکه‌های تخصصی، گفت: نامزدهای این دوره از انتخابات برای دبیری شبکه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری، هنر، رسانه و فضای مجازی، نشاط اوقات فراغت و ورزش، خانواده و جوانی جمعیت، معنویت و اخلاق، اشتغال و کارآفرینی، علمی و فناوری، سلامت اجتماعی، دیپلماسی عمومی و محلات با هم رقابت خواهند کرد.

وی با اشاره به حضور رابط ستاد و نماینده سمن‌ها در محل برگزاری انتخابات، گفت: مهدیس معصومی دبیر شبکه ایران یاران جوان استان فارس به عنوان نماینده سمن‌های جوانان و آیدا احمدزاده به عنوان رابط ستاد در راستای برگزاری انتخابات در محل انتخابات در خانه جوان شیراز حضور دارند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس تصریح کرد: این انتخابات تا ساعت ١۴ امروز چهارشنبه ١۴ آبان‌ماه ١۴٠۴ در خانه جوان شیراز ادامه دارد.

گفتنی است این انتخابات با حضور اعضای هیأت نظارت در حال برگزاری است.

انتهای پیام/