به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مسعود شریفی مدیرکل اجرای پروژه‌های ملی سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی، امروز صبح (۱۴ آبان ماه ) در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی کرمانشاه، با اشاره به سابقه اجرای این طرح ملی اظهار کرد: «عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و در همان زمان به‌عنوان یکی از بیمارستان‌های بزرگ کشور با طراحی روز، امکانات مدرن و ظرفیت ۵۵۰ تخت بیمارستانی تعریف گردید. اما به علت مشکلات مالی و محدودیت‌های اعتباری، روند اجرای پروژه با وقفه‌هایی مواجه شد.»

وی افزود: «طی یکی دو سال اخیر با پیگیری‌های مستمر مسئولان استانی، همراهی وزارت راه و شهرسازی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، روند اجرای پروژه دوباره شتاب گرفته است و خوشبختانه هم‌اکنون اسکلت ساختمان با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است.»

شریفی ادامه داد: «بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و پیش‌بینی اعتبارات جدید، در صورت تخصیص منابع مالی مصوب، عملیات احداث اسکلت پروژه ظرف شش تا هفت ماه آینده به پایان خواهد رسید و بلافاصله قرارداد تکمیلی برای ادامه ساخت و تجهیز بیمارستان منعقد می‌شود.»

مدیرکل اجرای پروژه‌های ملی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت این طرح در ارتقای خدمات درمانی منطقه غرب کشور گفت: «این بیمارستان از نظر ابعاد فیزیکی و امکانات، یکی از بزرگ‌ترین مراکز درمانی در حال ساخت وزارت راه و شهرسازی است که با طراحی مدرن و رعایت استانداردهای بین‌المللی، شامل ۲۵ اتاق عمل مجهز، بخش‌های ویژه، بخش هسته‌ای برای درمان بیماری‌های سرطانی و فضاهای متعدد درمانی و تشخیصی خواهد بود.»

وی خاطرنشان کرد: «با توجه به موقعیت توپوگرافی منطقه و چشم‌انداز طبیعی اطراف، این بیمارستان از نظر معماری و طراحی شهری نیز یکی از زیباترین پروژه‌های درمانی کشور به شمار می‌رود. همچنین برای پاسخ‌گویی به نیاز مراجعان و کارکنان، زمین‌های لازم جهت احداث پارکینگ‌های طبقاتی در اطراف بیمارستان در نظر گرفته شده است.»

شریفی با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای تسریع در روند تکمیل پروژه گفت: «برای اتمام کامل پروژه، ازجمله عملیات نازک‌کاری، تأسیسات مکانیکی و برقی و تجهیز بخش‌ها، حدود دو هزار و پانصد میلیارد تومان اعتبار نیاز است. بخش عمده این منابع باید از محل بودجه‌های عمرانی ملی و استانی تأمین شود که یکی از محورهای اصلی جلسه امروز نیز بررسی همین موضوع و تعیین راهکارهای تأمین اعتبار بوده است.»

وی اضافه کرد: «در صورت تداوم تخصیص اعتبارات در سال آینده، این پروژه ظرف دو تا سه سال آینده قابلیت بهره‌برداری کامل خواهد داشت و می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی مردم استان کرمانشاه و استان‌های هم‌جوار را پوشش دهد.»

مدیرکل اجرای پروژه‌های ملی وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: «این طرح نه تنها از نظر بهداشتی و درمانی اهمیت دارد، بلکه از منظر اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی منطقه و توسعه زیرساخت‌های شهری کرمانشاه نیز نقشی راهبردی ایفا می‌کند و یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه در غرب کشور به‌شمار می‌رود.»

