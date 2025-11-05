پیشرفت ۷۰ درصدی بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی کرمانشاه
پروژهای ملی در مسیر تکمیل با تأمین اعتبار جدید
مدیرکل اجرای پروژههای ملی وزارت راه و شهرسازی، از پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات ساخت اسکلت بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی کرمانشاه خبر داد و گفت: با تأمین اعتبارات لازم، اسکلت این بیمارستان طی شش تا هفت ماه آینده تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مسعود شریفی مدیرکل اجرای پروژههای ملی سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی، امروز صبح (۱۴ آبان ماه ) در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی کرمانشاه، با اشاره به سابقه اجرای این طرح ملی اظهار کرد: «عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و در همان زمان بهعنوان یکی از بیمارستانهای بزرگ کشور با طراحی روز، امکانات مدرن و ظرفیت ۵۵۰ تخت بیمارستانی تعریف گردید. اما به علت مشکلات مالی و محدودیتهای اعتباری، روند اجرای پروژه با وقفههایی مواجه شد.»
وی افزود: «طی یکی دو سال اخیر با پیگیریهای مستمر مسئولان استانی، همراهی وزارت راه و شهرسازی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، روند اجرای پروژه دوباره شتاب گرفته است و خوشبختانه هماکنون اسکلت ساختمان با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است.»
شریفی ادامه داد: «بر اساس برنامهریزی انجامشده و پیشبینی اعتبارات جدید، در صورت تخصیص منابع مالی مصوب، عملیات احداث اسکلت پروژه ظرف شش تا هفت ماه آینده به پایان خواهد رسید و بلافاصله قرارداد تکمیلی برای ادامه ساخت و تجهیز بیمارستان منعقد میشود.»
مدیرکل اجرای پروژههای ملی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت این طرح در ارتقای خدمات درمانی منطقه غرب کشور گفت: «این بیمارستان از نظر ابعاد فیزیکی و امکانات، یکی از بزرگترین مراکز درمانی در حال ساخت وزارت راه و شهرسازی است که با طراحی مدرن و رعایت استانداردهای بینالمللی، شامل ۲۵ اتاق عمل مجهز، بخشهای ویژه، بخش هستهای برای درمان بیماریهای سرطانی و فضاهای متعدد درمانی و تشخیصی خواهد بود.»
وی خاطرنشان کرد: «با توجه به موقعیت توپوگرافی منطقه و چشمانداز طبیعی اطراف، این بیمارستان از نظر معماری و طراحی شهری نیز یکی از زیباترین پروژههای درمانی کشور به شمار میرود. همچنین برای پاسخگویی به نیاز مراجعان و کارکنان، زمینهای لازم جهت احداث پارکینگهای طبقاتی در اطراف بیمارستان در نظر گرفته شده است.»
شریفی با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای تسریع در روند تکمیل پروژه گفت: «برای اتمام کامل پروژه، ازجمله عملیات نازککاری، تأسیسات مکانیکی و برقی و تجهیز بخشها، حدود دو هزار و پانصد میلیارد تومان اعتبار نیاز است. بخش عمده این منابع باید از محل بودجههای عمرانی ملی و استانی تأمین شود که یکی از محورهای اصلی جلسه امروز نیز بررسی همین موضوع و تعیین راهکارهای تأمین اعتبار بوده است.»
وی اضافه کرد: «در صورت تداوم تخصیص اعتبارات در سال آینده، این پروژه ظرف دو تا سه سال آینده قابلیت بهرهبرداری کامل خواهد داشت و میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی مردم استان کرمانشاه و استانهای همجوار را پوشش دهد.»
مدیرکل اجرای پروژههای ملی وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: «این طرح نه تنها از نظر بهداشتی و درمانی اهمیت دارد، بلکه از منظر اشتغالزایی، رونق اقتصادی منطقه و توسعه زیرساختهای شهری کرمانشاه نیز نقشی راهبردی ایفا میکند و یکی از اولویتهای اصلی وزارتخانه در غرب کشور بهشمار میرود.»