به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علی نوذرپور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی کشور، صبح امروز (۱۴ آبان‌ماه) با حضور در استان کرمانشاه از روند احداث بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی این شهر بازدید کرد.

نوذرپور در جریان این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و پیمانکاران پروژه، استان کرمانشاه را یکی از قطب‌های مهم توسعه در غرب کشور دانست و گفت:«بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی کرمانشاه یکی از پروژه‌های شاخص وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت مراکز درمانی است که در زمینی به مساحت ۷۰ هزار مترمربع و با زیربنای بیش از ۶۰ هزار مترمربع در حال احداث است. این طرح از نظر ظرفیت تخت و طراحی، در ردیف بزرگ‌ترین پروژه‌های درمانی کشور قرار دارد.»

وی با اشاره به سابقه اجرای پروژه افزو:«عملیات اجرایی این بیمارستان از سال ۱۳۹۵ آغاز شده، اما به دلیل محدودیت‌های اعتباری، روند ساخت در مقاطعی با کندی همراه بود. با این حال، طی دو سال اخیر و با پیگیری‌های مستمر مسئولان استانی و حمایت‌های مقام عالی وزارت، پیشرفت فیزیکی پروژه شتاب قابل‌توجهی گرفته است.»

نوذرپور میزان هزینه انجام‌شده تا این مرحله را بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد:«برای تکمیل فاز نخست پروژه که شامل عملیات اسکلت و سازه اصلی است، در سال جاری به ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. در صورت تخصیص به‌موقع این اعتبار، فاز نخست تا پایان سال به اتمام می‌رسد و مناقصه فاز دوم که مربوط به تکمیل و تجهیز بیمارستان است، برگزار خواهد شد.»

به گفته وی، برآورد کل هزینه تکمیل این پروژه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که از محل منابع ملی، استانی و ظرفیت قانون مولدسازی دارایی‌های دولت تأمین خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد:«این پروژه نه تنها از نظر فنی و مهندسی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های بیمارستانی کشور است، بلکه از لحاظ نقش اجتماعی و اقتصادی نیز اهمیت بالایی دارد. پس از بهره‌برداری، بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی کرمانشاه علاوه بر ارتقای ظرفیت درمانی استان، موجب کاهش اعزام بیماران به سایر استان‌ها و ایجاد اشتغال پایدار برای صدها نفر در منطقه خواهد شد.»

نوذرپور با اشاره به تأکید وزیر راه و شهرسازی بر پیگیری میدانی پروژه‌های ملی گفت:«هدف از این سفر، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی است تا با تجمیع منابع ملی و استانی و استفاده از ظرفیت سازمان برنامه و بودجه، روند تکمیل پروژه سرعت گیرد.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تأمین اعتبارات لازم، این پروژه طی سه سال آینده تکمیل و در خدمت مردم شریف و نجیب استان کرمانشاه قرار گیرد.

